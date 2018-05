Smartphone -

Mit Klimageräten Heizen und Kühlen

Daikin legt den Fokus auf EndnutzerInnen und integriert Funktionen für mehr Komfort und leichte Bedienung in ihre neuesten Klimageräte.

Das Gerät soll bewusst simpel über das Smartphone zu bedienen sein. Foto: Daikin

Mit einer Abmessung von 798x189x295 mm soll sich das Gerät, das in den Farben weiß, silber und blackwood verfügbar ist, in jeden Wohnraum einfügen. Foto: Daikin

Seit dem Frühjahr ergänzt ein neues Klimagerät die Produktreihe der Daikin Slit-Klimasysteme: Daikin Stylish. Das Gerät kann sowohl Kühlen als auch Heizen. Daikin orientiert sich dabei an den aktuellen Trends: „Der Trend geht ganz klar zu Klimageräten, die Kühlen und auch Heizen können. Ein weiterer Trend ist die Möglichkeit, die Klimageräte via App von unterwegs auch per Smartphone steuern zu können – was bei Dakin über die kostenfreie App Dakin Online Controller möglich ist“, so Pressesprecherin Christine Garibaldi von Daikin. Bei Daikin Stylish setzten die EntwicklerInnen auf einen neukonzipierten Lüfter, der die Luftverteilung optimieren soll und dadurch eine höhere Energieeffizienz und einen leisen Betrieb des Geräts ermöglicht.Zusätzlich hat Daikin einige technische Neuerungen in das „stylishe“ Gerät verbaut. So ermittelt der sogenannte Grid-Eye-Sensor die Raumtemperatur und verteilt anschließend die Luft entsprechend im Raum. Außerdem soll das Gerät für hohen Komfort durch die Möglichkeit der Klima- und Feuchtigkeitskontrolle sorgen und mit Hilfe einer Flash-Streamer-Technologie eine saubere Raumluft garantieren. Um dem Trend, der von Garibaldi angesprochen wurde, gerecht zu werden, kann das Klimagerät mit der Online Controller App auch von unterwegs gesteuert werden.Das Kältemittel R32, der neue Grid-Eye-Sensor und der neukonzipierte Lüfter – das sind die im Daikin Stylish verbauten Neuheiten auf die Daikin, neben der Entwicklung ihrer Geräte im Allgemeinen, besonders stolz ist. Am meisten nachgefragt werden bei Daikin derzeit Multi-Split-Systeme zur Kühlung von zwei bis fünf Räumen – weshalb Daikin den Fokus immer mehr auch in Richtung Entwicklungen für EndkundInnen legt. Dabei sind die Innengeräte Stylish und Emura sehr beliebt. (sel)