Helios: Kleines Gerät, große Leistung

Mit Klimageräten Heizen und Kühlen

Das KWL EC 170 W ist ein Klimagerät für den kleinen Raum und soll sich den Bedürfnissen von Wohnungen anpassen. Bei Neubau und Sanierungen.

Durch die kleine Größe kann das Gerät leicht in die Wand verbaut werden. Foto: Helios Ventilatoren

Es geht nicht um die Größe. Zumindest nicht in allen Belangen, wie Helios mit dem Klimagerät KWL EC 170 W unter Beweis stellt. Der jüngste Einzug in das Sortiment des deutschen Herstellers punktet deshalb unter anderem durch seine geringe Größe und weist trotzdem gute Luftleistungen auf.



Variabel

Das Klimagerät aus dem Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung benötigt nur eine Installationsfläche von 0,2 m2. Damit kann das Gerät in Schranknischen oder im ungenutzten Raum über der Toilette eingebaut werden, ohne Platz zu verbrauchen, den man anderweitig nützen könnte.



Gleichzeitig erzielt das KWL EC 170 W laut Hersteller aber auch gute Luftleistungen von bis zu 170 m3/h. Das kleine Gerät eignet sich für Wohnungen bis 110 m2. Außerdem ist es sowohl für Sanierungen als auch für Neubauten nutzbar. Das Hauptziel von Helios ist dabei eine gute Umsetzung für den Geschosswohnungsbau.



Leicht bedienbar

Für Neubauten könnte der alternative Zuluftanschluss an der Unterseite das Geräts interessant sein. Die Zuluftleitungen kann man in Kombination mit dem Helios Multi-Verteilerkasten in den Fußbodenaufbau integrieren.



Die Möglichkeit zu Filterwartung, ohne dass man dazu umständlich das Gehäuse öffnen oder mit Werkzeug Hand anlegen muss, zeigt auch die möglichst simple Handhabung des KWL EC 170 W. Das wird durch ein klassisches Bedien-Element oder über Steuerung per Smartphone oder Tablet vervollständigt. Der bemerkbare Trend, die Nutzerfreundlichkeit in den Vordergrund zu stellen, spiegelt sich also auch hier wider. (flb)