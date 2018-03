Stylish - 29.03.18

Daikin kühlt und heizt jetzt für Privatpersonen

Neuer Store, neues Produkt: Daikin will den Fokus verstärkt auf EndnutzerInnen setzen, eröffnet einen Flagship-Store in Wien und bringt ein optisch „stylisches“ Modell auf den Markt.



Das Stylish hat gute Effizienzwert und macht seinem Namen alle Ehre. Foto: Daikin

Das neueste Klima-Gerät des japanischen Herstellers hört auf den Namen Stylish und trumpft mitunter durch seinen hohen saisonalen Effizienzwert auf: A+++* im Heiz- und Kühlbetrieb. Das ist möglich durch ein neues Design und neue Komponenten, sowie das Kältemittel R32. Dieses weist geringere CO2-Werte als vergleichbare Stoffe auf und ist auch weniger toxisch und entflammbar.



Stylish, das Stylish

Der Fokus auf EndkundInnen macht sich beim Daikin Stylish in mehreren Aspekten bemerkbar: Nicht nur ist es laut Hersteller das flachste und kompakteste Gerät seiner Klasse – es misst 798x189x295 mm –, sondern soll sich mit seinem Design auch in jeden Wohnraum einfügen. Deshalb gibt es das Modell in drei verschiedenen Farbdesigns: weiß, silber und blackwood. Außerdem soll es bewusst simpel über das Smartphone zu bedienen sein.



Gezielter Luftstrom

Um die höchste Effizienz zu gewährleisten, hat Daikin einige technische Neuerungen in das Stylish verbaut. So auch einen neu konzipierten Lüfter, der die Luft beim Kühlen an die Decke bläst und beim Heizen nach unten. So kann das Gerät Zugluft vermeiden und für stabilere Raumtemperaturen sorgen. Ein sogenannter Grid-Eye-Sensor ermittelt mit Infrarot-Technologie die Oberflächentemperatur. Das Gerät kann darauf reagieren und bestimmte Teile des Raums kühlen oder beheizen.



Mehr Funktionen

Außerdem kann das Daikin Stylish auch die Luftfeuchtigkeit im Raum korrigieren und Allergene oder Gerüche herausfiltern. Der Lüfter ist ebenfalls möglichst leise, sodass er kaum wahrzunehmen sein soll.



Vorgestellt hat Daikin sein neues Gerät am 23. März bei der Eröffnung seines ersten Flagship-Stores in Mitteleuropa: in der Shopping City Süd in Wien. (flb)