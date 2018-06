Klimageräte - 07.06.2018

Uponor: Heizen, Kühlen, Lüften

Was sind die Neuheiten im Bereich Wärme, Klima und Lüftung am Markt? energie:bau hat sich umgesehen und stellt die Trends vor.

Auf der Energiesparmesse Wels präsentierte Uponor seine neue Lösung für Komforttemperierung im gehobenen Wohnungsbau: Das Uponor Comfort Air System.

Für die Kombination von Flächentemperierung und Wohnraumlüftung sind drei Komponenten nötig. Foto: Uponor

Das neue Produkt soll ein geräuschloses Heizen, Kühlen und Lüften mit den Vorteilen der Flächentemperierung und kontrollierten Wohnraumlüftung vereinen. Zudem soll es sich um die erste Systemlösung für die kombinierte Heizung und Lüftung handeln, die ohne Spezialwerkzeug installiert werden kann.In die Fußbodenheizung integrierte Bodenpaneele dienen beim Uponor Comfort Air als Nachheizregister für die Wohnraumlüftung, indem sie die Luft entlang der Estrichfläche führen und die Temperatur so auf das Raumniveau heben bzw. senken. Da sich durch die Paneele strömende Luft schneller aufheizt und abkühlt als der Estrich, erreicht das System kurze Reaktionszeiten. Über die Anzahl der eingesetzten Module lässt sich die Leistung an den jeweiligen Raum anpassen.Ein großer S-Bogen im Inneren der Paneele verhindert das Entstehen von Toträumen, in denen sich Ablagerungen bilden könnten. Einbauten sorgen flächendeckend für eine Strömung, was wiederum die Wärmeübertragung begünstigen soll. Die Paneele bestehen aus Kunststoff, der von beiden Seiten mit einem Reinigungsschlauch gesäubert werden kann. Um bei der Installation auf Werkezuge verzichten zu können, erfolgt die Montage über Steck- und Klettverbindungen. Für die Kombination von Flächentemperierung und Wohnungslüftung werden drei zusätzliche Komponenten (Bodenpaneel, Modulverbinder und Kanalübergang) benötigt. (sel)