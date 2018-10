ISH 2019 - 2.9.2018

Giga-Cities bestimmen den Bäder-Trend

Immer mehr Menschen leben in riesigen Städten, Mega-Cities oder gar Giga-Cities – diesem Thema trägt die nächste ISH der Messe Frankfurt Rechnung (11.-15.3.2019). Das Programm wurde erstmal in Wien vorgestellt.

Der Hallenplan der ISH 2019.

Mit dem Neubau der Halle 12 ist der letzte Fleck verbaut, mehr Space hat die Messe in Frankfurt nicht. Doch mit diesen zusätzlichen, fast 17.000 Quadratmetern, kann die ISH 2019 auch glaubhaft ein Thema featuren: Mega- und Gigacities.



Städte mit 100 Millionen Menschen

Dominique Ewert, Leiterin Marketingkommunikation Technology der Messe Frankfurt, skizzierte, dass 2030 2/3 der Menschheit in den 30 Megacities über 10 Mio Einwohner wohnen wird, und viele bereits in Giga-Cities mit über 100 Millionen EW. All diese Städte treiben die Innovationen in der Wärme- Kälte und Energietechnik. Und damit ist die Energie-Effizienz das aufgelegte Kernthema der ISH. 2017 war die ISH mit 198.210 Besuchern (davon 2.820 aus Österreich) der Rekordhalter dieser Messe, 2.485 Aussteller zeigten ihre Produkte, davon aus Österreich 41. 2019 will man das nun toppen. Und dies soll mit grundlegenden Veränderungen gelingen: Neben einem Facelift mit neuem Key visuel ist vor allem die geänderte Tagesfolge prägend: von Montag bis Freitag wird – das entspricht einem Wunsch der Aussteller.



Vieles wird neu auf der ISH 2019

Auch die Hallenaufteilung wird sich einigermaßen ändern, weil die Plätze neueGebäude- und Energietechnik ist zum Beispiel komplett in die Halle 12 übersiedeln. Der Themenbogen wird unter anderem von der Digitalisierung und dem Building Information Modeling (BIM) geprägt und umfasst die digitale Heizungstechnik genauso wie Indoor Air Quality, Heizen mit Holz, Intelligente Wasser-Management-Systeme bis hin zum Pflegebad. Die Events werden unter die Cluster „selection“, „skills“ und „career“ gestellt. Die Messe Frankfurt ist der weltgrößte Messeanbieter mit eigenem Grund und Boden und sie ist international vernetzt wie kaum ein anderer global agierender Konzern. Ca. 150 Messen pro Jahr organisiert das Unternehmen, ein Vertriebsnetz mit Vertretungen in 188 Ländern steht zur Verfügung. Online-Ausstellersuche wird 3 Monate vor der Veranstaltung online sein.



Gold glänzt im Badezimmer

Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Deutschen Sanitär-Wirtschaft, VDS, stellte das Thema „Pop up my bathroom“ vor und wies auf das Topthema „Farbe im Bad“. Trendfarben sind u.a. Schwarz, Grau, Braun und Gold.Und wie sieht es mit dem Umsätzen der Branche aus? „Es sieht gut aus, sowohl was Haustechnik als auch das Sanitärhandwerk betrifft. Doch uns fehlt es an Fachkräften“. Es fehle nicht an der Nachfrage, sondern an den Möglichkeiten der Umsetzung. Günther Merz, Geschäftsführer des Fachverbands Gebäude-Klima, gab einen Überblick, wie das Thema BIM auf der ISH 2019 dargestellt wird. (hst)