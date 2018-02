Schnitten-Heizung - 26.02.2018

Manner-Waffelofen heizt ein

Nach einem erfolgreichen Probejahr startet die ungewöhnliche Energieverwertung des Wiener Süßwarenherstellers Manner in den Vollbetrieb.

In den Umbau und die Modernisierung des Standorts Hernals hat Manner insgesamt etwa 40 Millionen Euro investiert. Foto: © Wien Energie

Am Manner-Produktionsstandort in Wien-Hernals bäckt der große Waffelofen nicht nur 450 Mannerschnitten pro Minute, sondern versorgt außerdem mit seiner Abwärme den eigenen Betrieb mit Energie und gibt zusätzlich Wärme an das lokale Fernwärmenetz ab. Seit Herbst 2016 setzen Manner und Wien Energie gemeinsam auf diese Wärme-Lösung : 1.400 Megawattstunden wurden im Probebetrieb eingespeist und damit rund 150 Haushalte mit Wärme versorgt. Mit der abgeschlossenen Modernisierung der Manner-Fertigungsstraße startet jetzt der Vollbetrieb der „Schnitten-Heizung“: Der Energie-Eintrag soll sich laut einer Aussendung von Wien Energie auf rund 5.600 MWh vervierfachen und etwa 600 Haushalte mit Wärme für Heizung und Warmwasser versorgen.Während in der Produktion Schicht für Schicht hunderte Manner-Schnitten entstehen und im Waffelofen gebacken werden, arbeitet im Hintergrund eine zweite „Produktionslinie“ für die Fernwärme. Genutzt wird die heiße Abluft, die beim Backprozess entsteht. Diese wird über Rohre gesammelt und über einen Ventilator aufs Dach geführt, wo ein Wärmetauscher die heiße Abluft in Heißwasser umwandelt.Die Abwärme aus dem Backprozess wird direkt in das lokale Fernwärmenetz auf einer Länge von 3,5 Kilometern eingespeist und für Heizung und Warmwasser verwendet. Wien Energie errichtete dafür am Fabriksgelände von Manner Fernwärmeleitungen, ein Wärmetauscher und Verbindungen zu den Versorgungsanlagen. Die Leistung der Anlage beträgt ein Megawatt,Haushalte in unmittelbarer Nachbarschaft der Waffelproduktion in Hernals und Ottakring sollen von der Abwärme profitieren. Überschüssige Abwärme des Herstellungsprozesses wird zusätzlich in Kälte umgewandelt und für Kühlzwecke verwendet.