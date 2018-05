Expertise - 15.05.2018

Mögliche Umweltrisiken durch Solarmodule

Laut einer Studie der Universität Stuttgart sind die in Solarmodulen enthaltenen Schadstoffe, anders als bisher angenommen, wasserlöslich.

Umweltgefahren entstünden mit Sicherheit dann, wenn Module oder Teile davon über normale Abfallbehälter, Glascontainer oder auf anderen Wegen z.B. in Erddeponien oder im Unterbau von Straßen landen und dort verbleiben, heißt es. Foto: pixabay.com

Das Forschungsprojekt „Schadstoffe aus Photovoltaik-Modulen“ des Stuttgarter Instituts für Photovoltaik (ipv) und des Instituts für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft (Iswa) war Ende 2014 gestartet und hatte untersucht, ob die in den vier wichtigsten Photovoltaik-Technologien verwendeten Schadstoffe wasserlöslich sind. Entgegen früherer Annahmen zeige nun das Ergebnis der Untersuchungen, „dass Schadstoffe wie Blei oder das karzinogene Cadmium aus den Bruchstücken von Solarmodulen über einen Zeitraum von mehreren Monaten etwa durch Regenwasser fast vollständig herausgewaschen werden können“, berichtet „welt.de“ online.Die ForscherInnen betonen angesichts der weiten Verbreitung von Solarmodulen die Wichtigkeit einer möglichst lückenlosen Rückholung alter Solarmodule und des Recyclings, heißt es weiter. Kritisch seien vor allem auch die möglichen Umweltrisiken durch den Einsatz schadstoffbelasteter Module in Entwicklungsländern, in denen es keine Abfallentsorgungssysteme gibt.Berechnungen der ForscherInnen zufolge werden bis Ende dieses Jahres weltweit etwa 3700 m² mit Solarmodulen belegt sein, täglich kämen laut „welt.de“ rund drei m² Solarfläche „mit den darin enthaltenen Schadstoffen“ hinzu. „Aus der installierten Leistung und dem leistungsbezogenen Gewicht können wir abschätzen, dass die Photovoltaik bis zum Jahr 2016 etwa 11.000 Tonnen an Blei und etwa 800 Tonnen an Cd (Cadmium) verbreitet hat“, wird die Studie im Bericht zitiert.Zwar habe die EU die Verwendung giftiger Schwermetalle, insbesondere bleihaltigen Lötzinns, 2006 in der RoHS-Richtlinie für die Elektroindustrie untersagt. Photovoltaikmodule blieben jedoch von dieser Vorschrift befreit, so „welt.de“: „Nach Einschätzung der Stuttgarter Forscher könne auch in der Solarindustrie heute bleihaltiges Lötzinn‚ mit ‘geringem Mehraufwand‘ durch bleifreie Verbindungen ersetzt werden.“ (cst)