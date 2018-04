Geschäftsmodell - 26.04.2018

Smarte Energiespar-Idee gewinnt Nachwuchsaward

Innovative Projekte von SchülerInnenn, Lehrlingen und Studierenden für den Energiemarkt der Zukunft waren beim Young Epcon Award gefragt.

Der Young Epcon Award des Konferenzanbieters imh in Kooperation mit der Austrian Power Grid und der Energie Steiermark AG ist mit 3.000 Euro dotiert. Foto: pixabay.com

Das Projekt „Internet4Energy“ konnte sich mit Abstand gegen die Konkurrenz durchsetzen und erreichte sowohl bei der Jury und auch beim Online-Voting den ersten Platz. Die Idee der drei Studierenden: Gesparte Energie soll in Internet-Datenvolumen umgewandelt werden. Mit dem Geschäftsmodell soll für Privatpersonen ein neuer, innovativer Anreiz geschaffen werden, energieverbrauchssenkende bzw. energieeffizienzsteigernde Maßnahmen zu setzen.„Internet4Energy“ fungiert dabei als Mobilfunkanbieter und Applikationsentwickler, welcher den Endkunden als Gegenleistung für eingesparte Endenergie Datenvolumen zur Verfügung stellt. Eine spezielle App bietet dabei eine Übersicht über eingesparte Energie und dem damit gewonnenen Datenvolumen, sowie einfache Tipps und Tricks zum Energiesparen. „Durch die Schaffung eines direkten, attraktiven Nutzens des Energiesparens für Endkunden – in Form von Datenvolumen – wird ein Anreiz für jedermann geschaffen, aktiv am Klimaschutz teilzunehmen“, heißt es in einer Aussendung. Das Geschäftsmodell könne als erster Vorreiter gesehen werden, der Energie quasi monetarisiert, indem diese mit einem definierten Faktor in virtuelle Credits umgewandelt werden kann.Verliehen wurde der Award wurde im Rahmen des Energiekongresses Epcon im Schlosspark Mauerbach. Fazit der Gewinner: „Wir wundern uns, dass sich einer so simplen Idee, die zwei top-aktuelle Probleme lösen könnte, noch keiner angenommen hat.“