Klimaschutz-Ranking - 18.06.2018

Pariser Klimaziele: EU-Länder nicht auf Kurs

Im kürzlich vom Climate Action Network veröffentlichten Ranking zur Klimaschutzpolitik landet Österreich im EU-Vergleich lediglich im Mittelfeld.

Die kürzlich präsentierte Klimastrategie sei unzureichend, um die Erreichung der EU-Klimaziele für Österreich bis 2030 zu gewährleisten, heißt es. Foto: pixabay.com

Den EU-Staaten wird insgesamt ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: Kein Land sei auf Kurs zur Erreichung der Pariser Klimaziele (Wertung: very good), informiert Global 2000 in einer Mitteilung. Am nächsten kämen den Anforderungen noch Schweden (good), Portugal, Frankreich, die Niederlande und Luxemburg (jeweils moderate). Österreich rangiert auf dem 14. Platz (poor). Auf den letzten Plätzen sind Estland, Irland und Polen (very poor).Analysiert wurden im Ranking sowohl politische Faktoren wie Positionierungen bei EU-Entscheidungsprozessen, nationale Zielsetzungen, als auch Fortschritte bei der Erreichung von Klimazielen und deren praktische Umsetzung, für jedes Land wurden außerdem Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet. Negativ sei angemerkt worden, dass sich Österreich noch nicht der Gruppe der „progressive Member States“ angeschlossen hat, die die EU-Klimapolitik in Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen bringen wollen, so Global 2000. Kritisch werde weiters gesehen, dass es bisher nicht gelungen sei, die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren und sogar die Erreichung der EU-Klimaziele bis 2020 gefährdet sei.Positiv wird angemerkt, dass sich Österreich auf nationaler Ebene das Ziel einer hunderprozentigen erneuerbaren Stromversorgung bis 2030 gesetzt hat, das über EU-Vorgaben hinausgehe. „Mit einer Positionierung lediglich im europäischen Mittelfeld darf sich die Bundesregierung nicht zufrieden geben“, kommentiert Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000. „Umweltministerin Elisabeth Köstinger muss sich für ein ambitioniertes EU-Clean Energy Package einsetzen und Österreich auf EU-Ebene zu den Taktgebern beim Klimaschutz werden. Dazu braucht es eine beherzte Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Inland.“ (cst)