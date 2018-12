Geistesblitz - 27.11.18

Die Bank mit der Kraft der Sonne

Bänke sind nicht nur zum Sitzen da. Zumindest diese Bänke nicht. Die Laden auch Handys auf und spenden WLAN.

Ein Bank, die gleichzeitig auch noch das Handy aufladen kann. Foto: Steora

Musste man an der Bushaltstelle bisher noch auf eine eigene Anzeigetafel schauen, um zu erfahren, wann man denn endlich aus Kälte kommt, könnte das bald Teil der Bank werden. Bildschirme an den Seiten sind aber nicht die einzigen Funktionen der Include Steora Bänke.



Die solarbetriebenen Sitzgelegenheiten sind auch mit USB-Steckern für das Smartphone, mit WLAN und optional sogar mit einer Sitzheizung ausgestattet. Für besonders kalte Tage. Wer nun Angst hat, dass die Bänke nur tagsüber und im Sommer Sinn ergeben, sei beruhigt: In der Bank selbst ist eine Batterie verbaut und für die Nutzung im Innenraum in schattigen Gegenden bietet Include auch Hybrid-Varianten mit zusätzlichem Stromanschluss. (flb)