Messe - 07.03.2018

BTA Building Technology Austria: Premiere auf 2019 verschoben

Drei Monate nach dem Roll-out des neuen Messeformats hat Organisator Reed Exhibitions bekanntgegeben, dass die geplante Premiere erst ein Jahr später stattfinden wird.

Da ein hoher Anteil des österreichischen Marktvolumens im Objekt- und Großprojektbereich auf die Bundeshauptstadt entfällt, sei die Wahl auf Wien als Veranstaltungsort gefallen. Foto: © Reed Exhibitions Messe Wien / David Faber

Die neue B2B-Branchenplattform für Gebäudetechnik ist nun für 18. und 19. September 2019 in der Halle D der Messe Wien geplant, so der Veranstalter in einer Mitteilung. Mit der BTA, einem Hybrid aus Messe, Kongress und Networking Event, soll der Wunsch der Industrie nach einem starken jährlichen B2B-Format in Wien umgesetzt werden.Nun hätten einzelne Marktplayer, die als Aussteller dabei sein wollen, signalisiert, dass es angesichts der Kurzfristigkeit zum einen Schwierigkeiten in der adäquaten inhaltlichen Aufbereitung des Messeauftritts und zum anderen in den Budgets 2018 zu wenig Spielraum gäbe. Category Manager Markus Reingrabner: „Die Industrie befürwortet das Konzept vollinhaltlich. Wir mussten jedoch in den vergangenen Wochen feststellen, dass die Vorlaufzeit für einen Termin im Herbst 2018 nicht ausgereicht hätte, um das Potenzial des neuen B2B-Formats voll auszuschöpfen und das angepeilte Qualitätsniveau in Bezug auf das Ausstellerfeld und des Rahmenprogramm gewährleisten zu können. Mit dem neuen Termin im Herbst 2019 schaffen wir nun die Voraussetzungen, um genau das sicherzustellen.“Das Informationsangebot der BTA behandele die Top-Themen der Technischen Gebäudeausrüstung im Kontext mit dem Ansatz der integralen Gebäudeplanung, heißt es weiter. Ziel sei die Vernetzung der Interessenspartner entlang der Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft, womit Fachbesucher aus allen Bereichen des Bausektors angesprochen seien. Neuheiten und Angebote sollen rund 120 ausgewählte, repräsentative Unternehmen aus allen Bereichen der Gebäudetechnik präsentieren, das Vortrags- und Informationsangebot werde gemeinsam mit Vertretern aus der Fachbesucherschaft gestaltet.