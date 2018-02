Architektur - 08.02.2018

Lego in Lebensgröße

Die Welt mal aus der Sicht einer Lego-Figur sehen: Das wurde in Dänemark mit 22 gigantischen Lego-Bauklötzen Realität.

Die 13 begehbaren Dachterassen sind ebenfalls in die vier Farbzonen und unterschiedliche Welten unterteilt. Foto: Lego House

In der Geburtsstadt der kleinen bunten Spielklötze Lego – Billund in Dänemark – wurde im Herbst vergangenen Jahres ein Erlebnis-Museum erbaut. Und das natürlich im Stil der bekannten Bausteine. Auf einer Gesamtfläche von 12.000 mbietet das neue "Lego-House" verschiedene Erlebniszonen, drei Restaurants, Ausstellungsfläche, Shop und Museum sowie viele Möglichkeiten, mit Lego zu spielen und zu bauen.Was wäre ein Lego-House ohne Legosteine? Darum befinden sich 25 Mio. davon in dem Erlebnis-Museum. In das Gebäudekonzept integriert sind außerdem 13 Flachdächer und begehbare Dachterrassen, die auf einen Unterbau aus ökologischen Schaumglas-Dämmplatten gebettet sind, welche aus Altglas gefertigt sind und vom bayrischen Unternehmen Glapor stammen. Insgesamt sind es 3.200 m, die die begehbaren Dachflächen ausmachen.Die Vision der InitiatorInnen des ungewöhnlichen Gebäudes war, erlebbar zu machen, wie es wäre, sich tatsächlich im Inneren eines Lego-Hauses zu befinden. Dieses Gefühl schaffen unter anderem die in vier Farben – rot, gelb, blau, grün – unterteilten Zonen, sowie lebensgroße Lego-Figuren und die verspielt-kantig gehaltene Innenausstattung. Designed wurde Lego-House, welches von außen wie 22 weiße, gestapelte Bausteine aussieht, vom Architekturbüro BIG (Bjarne Engels Group) . Auf dessen Homepage kann der Aufbau des Gebäudes wie in einer Lego-Anleitung nachvollzogen werden.