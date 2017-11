Gewinner - 22.11.2017

"greenstart": Top-Start-ups prämiert

„2-Kammern-Organismenwanderhilfe“, „E2T – Efficient Energy Technology“ und „Fahrrad der Zukunft“ gewannen mit ihren grünen Business-Ideen den Wettbewerb.

Das Gewinner Kleinstkraftwerk Solmate von E2T ist der „erste plug&play Photovoltaik Speicher für den Balkon“. Foto: E2T

47 Projekt-Ideen wurden bei „greenstart“, dem zum drittem Mal stattfindenden Start-Up Wettbewerb des Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW), eingereicht - zehn Start-Ups schafften es ins Finale. Sechs Monate lang hatten die Finalisten die Möglichkeit, unter professioneller Begleitung ihre Ideen zu marktfähigen Geschäftsmodellen weiterzuentwickeln.Anschließend stellten sich die zehn Start-Ups einer Fachjury und einem Online-Voting, die die besten drei Projekte ermittelten. Die „2-Kammern-Organismenwanderhilfe“ ist eine universell einsetzbare Fischtreppe, die neben der Gewässerdurchgängigkeit im Bereich von Querbauwerken auch elektrische Energie bereitstellt. Das Team von „E2T – Efficient Energy Technology“ hat ein Mini-Kraftwerk aus Photovoltaik und Speicher entwickelt, das von EndkonsumentInnen selbst installiert werden kann und bis zu einem Viertel des Strombedarfs im Haushalt deckt. „Fahrrad der Zukunft“ möchte die Fahrradproduktion mit einem Kunststoff-Spritzgussverfahren revolutionieren, welches den CO2-Ausstoß um über 50 % senkt und zudem die Fahrradrahmenproduktion zurück nach Europa bringen könnte.Die Gewinner erhielten Preisgelder in Höhe von je 15.000 Euro. „Viele der mittlerweile 30 jungen Unternehmen, die wir mit greenstart begleitet haben, sind höchst erfolgreich am Markt“, sagt Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds. „Wir planen in den nächsten Monaten eine neue Ausschreibung, bei der wir uns wieder auf spannende, neue Business-Ideen freuen.“