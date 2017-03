Einreichen - 06.03.2017

Förderpaket: 21 Millionen für erneuerbare Energien

Der Klima- und Energiefonds setzt auch in diesem Jahr seine Förderaktionen in Kooperation mit dem BMLFUW fort, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Österreich zu unterstützen.

Die Förderprogramme zum Ausbau erneuerbarer Energien wollen positive Impulse für Klima und Umwelt setzen





Für Photovoltaikanlagen für Private und Betriebe stehen in diesem Jahr 8 Millionen Euro Förderbudget zur Verfügung: Neben Privatpersonen können erneut auch Betriebe, Vereine oder auch Institutionen ihre neu errichtete Anlage zur Förderung einreichen. Gefördert werden freistehende PV-Anlagen oder Aufdachanlagen mit 275 Euro/kWp, gebäudeintegrierte Anlagen mit 375 Euro/kWp sowie Gemeinschaftsanlagen bis max. 30 kWp (200 Euro/kWp bzw. 300 Euro/kWp). Eingereicht werden kann bis 14. Dezember.



Die Photovoltaik in der Land- und Forstwirtschaft erfolgt in Form eines einmaligen Investitionskostenzuschusses. Unterstützt werden neu installierte, im Netzparallelbetrieb geführte PV-Anlagen, die Förderung soll Anfang April starten.



Auch heuer sind Privatpersonen wieder aufgerufen, sich von ihren alten, fossilen Heizungen zu trennen. Gefördert werden dabei Pellet- und Hackgutzentralheizungsgeräte bis hin zu vollautomatischen Pelletkaminöfen mit Umweltzeichen. Ausgenommen von der Förderung sind Öfen, bei denen das klassische Scheitholz zum Einsatz kommt. Den Ersatz von Zentralheizungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen befeuert werden, bzw. den Ersatz von elektrischen Nacht- oder Direktspeicheröfen durch Kessel, die mit Hackgut oder Pellets befeuert werden, unterstützt der Klima- und Energiefonds 2017 pauschal mit 2.000 Euro pro Heizanlage. Der Tausch alter Holzheizungsanlagen wird mit 800 Euro unterstützt und Pelletkaminöfen werden pauschal mit 500 Euro gefördert. Die Einreichung ist bis 14. Dezember möglich.



Privatpersonen, die eine Solaranlagen zur Beheizung von Gebäuden und/oder zur Warmwasserbereitung in Gebäuden neu errichten möchten, erhalten pauschal 700 Euro pro Anlage. Das Gebäude muss älter als 15 Jahre sein, d.h. Baubewilligung vor 2003, Erweiterungen von bestehenden Solaranlagen und die Wiederverwendung gebrauchter Kollektoren werden nicht gefördert. Auch hierbei kann bis inklusive 14. Dezember eingereicht werden.



