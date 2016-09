Auswertung - 13.09.2016

Hohes Potential für das Fahren mit E-Cars

Laut einer amerikanischen Studie könnten von den Anforderungen her E-Autos schon jetzt nahezu 90 Prozent aller zugelassenen PKW in den USA ersetzen.

Für die meisten Alltagsfahrten ist die Reichweite eines günstigen E-Autos völlig ausreichend. Foto: pixabay.com

Die Untersuchung, durchgeführt vom MIT, wertete vier Jahre lang GPS-Daten aus, um das Nutzungsverhalten von PKW-Besitzern in den USA zu analysieren. Dabei wurde festgestellt, dass „90 Prozent der PKW, von günstigen Elektroautos ersetzt werden könnten, selbst dann, wenn die Wagen nur nachts geladen werden könnten“, berichtet das Magazin „Trends der Zukunft“ online.Es zeigte sich, dass ein Großteil der Autos im alltäglichen Gebrauch nicht mehr Energie verbraucht, als einem E-Car täglich zur Verfügung steht, heißt es weiter: „Fahrzeuge wie etwa der Ford Focus Electric oder der Nissan Leaf wären bereits heute, mit dem derzeitigen Stand der Technik, in der Lage, die meisten Autos mit Verbrennungsmotor zu ersetzen.“In Industrieländern, in denen die Infrastruktur vorhanden ist, um E-Cars über Nacht zu laden, sei die Reichweite der Elektrofahrzeuge demnach für die meisten Fahrten ausreichend. Die Studie empfehle die Verwendung von Autos mit Verbrennungsmotor im Rahmen von Car-Sharing oder Miete als Alternative für Fahrten, bei denen ein Elektroauto doch nicht ausreiche, so „Trends der Zukunft“.