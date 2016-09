Rekord - 28.07.2016

Elektrorennwagen mit Beschleunigungsrekord

In nur 1,513 Sekunden beschleunigt der Elektrorennwagen "Grimsel" von Null auf Hundert. Mit dieser Leistung wurde der Beschleunigungsweltrekord für Elektroautos gebrochen. Entwickelt wurde der Rennwagen von Studenten aus Luzern/Ch.

Dem Formula Student Team des Akademischen Motorsportvereins Zürich (AMZ) ist es gelungen einen neuen Rekord aufzustellen. Ihr Elektro-Rennwagen "Grimsel" hat den bisherigen Beschleunigungsrekord gebrochen als er in 1,5136 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigte. Diese Geschwindigkeit erreichte das Fahrzeug auf einer Strecke von weniger als 30 Metern auf dem Militärflugplatz Dübendorf bei Zürich. Der bisherige Weltrekord lag bei 1,779 Sekunden und wurde letztes Jahr von Studenten der Universität Stuttgart aufgestellt.Das Rekordfahrzeug wurde von 30 Studenten der ETH Zürich an der Hochschule Luzern innerhalb von nur einem Jahr entwickelt und gebaut. „Grimsel“ ist das fünfte Elektroauto des AMZ uns setzt neue Maßstäbe im Leichtbau und beim elektrischen Antrieb. Das Fahrzeug wiegt gerade mal 168 Kilogramm und verfügt über eine Leistung von 200 PS. Eine spezielle Traktionskontrolle regelt die Leistungsabgabe an jedes Rad individuell, wodurch die Beschleunigung des Fahrzeugs weiter gesteigert werden kann.