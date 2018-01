Speicher - 26.01.2018

Wann heizt mein Auto die Wohnung?

Immer stärker kommt ein wichtiger Teil der Smart Homes ins Blickfeld: Elektroautos können den Strom ins Haus zurückleiten – um damit zum Beispiel Elektroheizungen zu versorgen.

Zurzeit noch mehr Forschung als Praxis: bidirektionales Laden. Foto: H. Starmühler

Oft dauern die naheliegendsten Lösungen länger als man glaubt: Warum, so fragt man sich, soll man den teuren Speicher von Elektro-Mobilen nur in eine Richtung nutzen? Warum nicht den Strom zurückleiten um ihn im Gebäude zu nutzen. Das Konzept ist eigentlich Jahrzehnte alt und heißt „Vehicle to Grid“, also quasi Fahrzeug zum Netz. Dies kann im kleinen und im größeren Maßstab gedacht werden. Der kleine: Ein Elektroauto wird vom Hausnetz (meistens mit Photovoltaikstrom vom Dach) voll geladen, wenn die Sonne scheint und gibt einen Teil der Energie – abends z. B. – wieder zurück. Damit werden dann im Haus Licht, Wärme oder Kochplatten mit Strom versorgt. Und im Großen heißt das: Die Rückspeisung von elektrischem Strom ins öffentliche Netz trägt zur Netzstabilität bei.Nun ist mit einem CHAdeMO-Ladeanschluss in vielen handelsüblichen E-Autos auch der nötige Ladestandard für das Rückladen ermöglicht, der Nissan Leaf, der Peugeot iOn oder auch andere Modelle können dies. Woran es noch mangelt, sind die Steuerungen und die praktische Erfahrung, zum Teil auch gesetzliche Beschränkungen. Denn insbesondere die Steuerung der einzelnen Komponenten in einem Haus ist – auch wenn oft Gegenteiliges behauptet wird – nicht trivial. Wer die Haustechnik mit PV, einem Speicher und einer externen Autobatterie koppelt, muss ja bestimmen, wann welches Teil wieviele Kilowattstunden abbekommt bzw. liefert, bevor das Ortsnetz bemüht wird.Dennoch laufen bereits viele Forschungsprojekte zu diesem Thema und erste Anwendungen sind im Feld. Insbesondere interessant sind die Verfahren, weil der Eigennutzungsgrad der selbst erzeugten Energie in Ein- und Mehrfamilienhäusern erhöht. Und die Zweitnutzung von Autobatterien für den stationären Gebrauch ergänzt das System – Stichwort Second Life.Und die Industrie lässt ebenfalls erkennen, dass nun vielleicht doch ernst gemacht wird: „Honda wendet sich dem Smart Grid zu – Der japanische Autobauer installiert im Forschungszentrum Offenbach eine bidirektionale Ladetechnologie“ schrieb die NZZ vor Kurzem. Es kann also bald losgehen.