Infrarot - 20.09.18

Infrarot: Hohe Energieeffizienz und hoher Wirkungsgrad

Serie: Infrarot: Wohlfühl-Wärme wie von der Sonne Infrarot-Paneele gehören zu den jüngsten der Heizmethoden. energie:bau erklärt, was hinter der Technologie steckt und wieso sie interessant sein sollte. Infrarot: Wohlfühl-Wärme wie von der Sonne Infrarot oder Konventionell? Die Unterschiede beim Heizen

Die richtige Infrarot-Heizung für die richtige Situation

Infrarot: Hohe Energieeffizienz und hoher Wirkungsgrad

Infrarot-Heizungen wirtschaftlich dimensionieren (online am 27.09.2018)

Während Heizkessel und Fernwärme unterwegs Wärme verlieren, bringt eine Infrarotheizung alles in den Raum.

Diese Infrarotstrahler kennen wir schon lange aus Gastgärten. Foto: Solamagic

IR-Paneelheizungen wandeln die gesamte genutzte Energie in Wärme um, da es keine Wärmebrücken wie Heizkessel, Wasser und Wärmeabgabe gibt – Strahlungswärme erwärmt den Menschen direkt und die Umgebung gleichmäßig auf.



Die Wärmestrahlung ist allerdings einerseits vom Oberflächenmaterial abhängig (Spezial-Keramik, Glas, Metall, Marmor), andererseits vom Anteil der Abstrahlung nach vorne (bis zu 96 Prozent je nach Hersteller und Konstruktion).



Vorher genau informieren

Daher: Infrarot ist nicht gleich Infrarot – man sollte sich vorher genau informieren und Angaben hinterfragen. Es gibt viele (billige) Anbieter, aber schlechte (Heiz-)Qualität ist gleichbedeutend mit höheren Betriebskosten und geringerer Wärmeentwicklung.



Ebenfalls zur Effizienz trägt die einfache Regelbarkeit bei. Intelligente Raumthermostate – auch per App in Bus-Systeme wie KNX einbindbar – sorgen für eine exakte Steuerung inklusive Wochen- und Tagesprogramme.



Exakte Steuerung

Diese exakte Steuerung ist gerade bei Passiv- und Niedrigenergiehäusern von Vorteil. So sind z.B. wassergeführte (Fußboden-)Heizungen äußerst träge, das kann dazu führen, dass überschüssige Wärme in gut gedämmten Häusern nur schlecht abgeführt wird.



Die IR-Paneel-Strahlungswärme spart durch die schnelle Reaktionszeit auch hier Energie. Erfahrungswerte und Studien ergeben ca. 30-70 Prozent Sparpotenzial gegenüber bestehenden konventionellen Heizungen im Haushaltsbereich. (wos)