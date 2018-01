Flotte - 23.01.2018

Chinesisches E-Auto „e6“ läuft in Europa los

Als Flottenfahrzeug wird der „e6“ von BYD nun ausgeliefert. Direkt und ohne klassischen Fahrzeughandel.

Unscheinbar aber effektiv der e6 von BYD ist startklar. Foto: BYD / Fenecon

Er ist unscheinbar, praktisch und wird an Gewerbebetriebe und Flotten-Betreiber verkauft: Der „e6“ des chinesischen Herstellers BYD ist lieferbar, kostet netto 50.000, hat eine 80 kWh-Batterie, in der Größe nur den Tesla-Akkus vergleichbar, fährt 300 bis 400 km weit (je nach Temperatur und Fahrweise), hat fünf Sitze und einen großen Vorteil: Es gibt ihn, er ist prompt lieferbar. Sagt zumindest Franz Feilmeier vom Importeur Fenecon im deutschen Deggendorf. „Wir arbeiten schon seit sechs Jahren mit BYD bei Speicherlösungen zusammen!“, sagt Feilmeier, daher kenne man das Unternehmen gut. Fenecon macht die Anpassungen, Übersetzungen und rechtlichen Abstimmungen für BYD in Europa. Nun geht es los, an Taxi-Unternehmenn wurden bereits Fahrzeuge ausgeliefert. "Optimiert für den Einsatz als Taxi oder in Gewerbe-Flotten“ schreibt Fenecon denn auch auf der Website zum „e6“. Sicher werden Ausstattungs-Puristen und Verarbeitungs-Experten gleich wieder die Nase rümpfen, weil die Chinesen eher robuste Autos bauen, die deutsche Zeitschrift Auto-Motor Sport bekrittelte bereits: " Dem chinesischen Kunden sind eine lautstark arbeitende Servopumpe beim Rangieren, rubbelnde Bremsscheiben oder ein hochfrequentes Sirren des Generators beim Durchdrücken des Fahrpedals sicherlich besser zu vermitteln.“ Doch die 80 kWh-Batterie wird so manche Praktiker entschädigen. Eine Rechnung über mehrere Jahre ergibt dann auch den Kostenvorteil gegenüber vergleichbaren Benzinern oder Diesel-Fahrzeugen. Vor einigen Wochen wurde übrigens bekanntgegeben, dass die Stadt Shenzen 3.000 weitere „e6“ gekauft hat, um der vollständigen Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs näher zu kommen.