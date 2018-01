Preisverleihung - 17.1.2018

Erstmals E-Mobilitätsliga in Niederösterreich ausgetragen

Mödling in Niederösterreich darf sich rühmen: Bei der heuer erstmals stattfindenden e-Mobilitätsliga der Energie- und Umweltagentur NÖ (enu) wurde der Bezirk für die meisten Neuanmeldungen bei E-Autos im Jahr 2017 zum Landessieger gekürt.

Mödling ist Landessieger der NÖ e-Mobilitätsliga 2018 – mit 114 neu zugelassenen E-Autos und einem gut funktionierendem E-Carsharing-System überzeugte die Stadtgemeinde. Im Bild: Gerhard Puchegger, Gerhard Wannenmacher, Hans Stefan Hintner, Thomas Schevaracz-Helm und Yves Mattis (v.l.) bei der Präsentation des zweiten E-Carsharing-Golfs, der künftig am Mödlinger Wirtschaftshof ausgeliehen werden kann. Bild: Stadtgemeinde Mödling

Am 11.1.2018 fanden im Forum der NÖ Versicherung in St. Pölten die Preisverleihung der e-Mobilitätsliga und die Photovoltaik-Liga 2018 statt. 114 neu angemeldete E-Autos im Jahr 2017 reichten schon aus, um den Bezirk Mödling zum Spitzenreiter von Niederösterreich zu machen. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf nennt das ein klares Bekenntnis zu E-Mobilität. Insgesamt seien in NÖ bereits mehr als 4.000 E-Autos unterwegs und rund 700 frei zugängliche Ladestationen. Aber auch wenn die Neuzulassungen der E-Fahrzeuge jedes Jahr stark steigen, sind die rund 4.000 E-Autos bei 1.054.166 zugelassenen Pkw in NÖ im Jahr 2016 eine noch relativ kleine Größe. Genaue Zahlen für die zugelassenen Gesamt-Pkw nach Bundesland für das Jahr 2017 gibt es laut Statistik Austria erst Ende Februar 2018, doch die Zahlen von 2016 können für einen groben Blick auf die Anteile herangezogen werden.Im Rahmen der Preisverleihung wurde nicht nur der Landessieger Mödling gekürt, auch andere Bezirke wurden für besondere Projekte in den Bereichen Ladeinfrastruktur, Innovation, Soziales und E-Auto-Anteil als Regionssieger ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde bereits zum 7. Mal die Photovoltaik-Liga 2018 ausgetragen – dabei wird in ganz NÖ der Zuwachs an Anzahl und Leistung der PV-Anlagen erhoben und ausgewertet. Landessieger ist diesmal die Gemeinde Trumau im Bezirk Baden mit einem Zuwachs von 640 Watt pro EinwohnerIn.