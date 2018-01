Zuwachs - 15.01.2018

NÖ Photovoltaik-Liga 2018 zeichnet aus

Die Photovoltaik-Liga der Energie- und Umweltagentur NÖ kürt heuer Trumau zum Landesmeister und Wr. Neustadt zum Sonnenmeister.

Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Anzahl der Haushalte, die in NÖ mit Sonnenstrom versorgt werden können, verdreifacht. Foto: pixabay.com

Jedes Jahr werden jene Bezirke und Gemeinden ausgezeichnet, die sich besonders für die Produktion von Sonnen-Energie einsetzen: Mit einem Zuwachs an Photovoltaik-Leistung von rund 640 Watt je EinwohnerIn gewinnt Trumau 2018 den Titel als Landesmeister. Nur 36 der insgesamt 565 berücksichtigten Gemeinden verzeichneten im vergangenen Jahr keinen Anstieg der PV-Leistung, bei etwa der Hälfte der Gemeinden bewegte sich der Zuwachs zwischen 50 und 10 Watt je EinwohnerIn.Der Sonderpreis „Sonnenmeister“ für die Gemeinde mit dem größten Zuwachs an gesamter PV-Leistung geht an Wr. Neustadt, die Stadt kann innerhalb eines Jahres eine Zunahme von 51 Photovoltaik-Anlagen verzeichnen. Das sind 36 Anlagen mehr als Pottendorf, mit 15 Anlagen liegt die Gemeinde auf Platz 40 und damit an letzter Stelle der angeführten Ortschaften.Insgesamt versorgen in Niederösterreich 33.800 Photovoltaik-Anlagen 83.300 Haushalte mit Ökostrom – laut Energie- und Umweltagentur NÖ drei mal mehr Haushalte als noch vor fünf Jahren. „Wir produzieren bereits 104 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Die Nutzung der Sonnen-Energie hat hier einen nicht unwesentlichen Anteil“, meint LH-Stellvertreter Pernkopf.