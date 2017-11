Energiewende - 20.11.2017

Nachschau zur Buchvorstellung "flexibel und frei"

Video-Nachschau von Roger Hackstocks Buchpräsentation. Bild: Starmühler

Roger Hackstock veröffentlichte heuer sein drittes Buch zur Energiewende. Darin geht es diesmal um die Chancen durch die große Veränderung, vor der sich viele noch fürchten. Schaut man sich aber die 5-Jahres-Pläne der Automobilhersteller an, so wird klar, wohin die Reise geht. Bei VW wurden für den Ausbau der E-Mobilität gerade 34 Milliarden € genehmigt, deutsche Autvermieter importieren E-Transporter aus China und namhafte Unternehmen steigen in die E-Mobilität ein, sodass sogar Tesla einen Sinkflug an der Börse hinnehmen muss Von der Buchpräsentation im Impact Hub Vienna gibt es jetzt eine kurze Video-Nachschau. Lohnt sich mindestens genauso wie der Blick ins Buch.