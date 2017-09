Windenergie - 19.09.21017

Zweites Windrad für Kärnten

Mit Eröffnung des zweiten Kärntner Windrades am Plöckenpass steigt die Windkraftleistung des Bundeslandes um 160 Prozent.

Das neue Windrad ist mit einem Edelweiß und dem Bild eines österreichischen Kletterers verziert. Foto: © AAE Naturstrom

Zwölf Jahre Planungszeit waren nötig, um 20 Jahre nach Eröffnung des ersten Kärntner Windrads noch ein zweites aufzustellen. „Ich freue mich, dass wir es geschafft haben in Kärnten endlich ein zweites Windrad zu errichten“, sagt Wilfried Klauss, Geschäftsführer des Familienunternehmens AAE Naturstrom und derzeit einziger Windkraftbetreiber des Bundeslands. „In der selben Zeit in der ich in Kärnten ein einziges Windrad errichten konnte, wurden in anderen Bundesländern 700 Windräder mit einer Leistung von 2.000 MW errichtet und weitere 300 Windräder zusätzlich genehmigt.“ Das neue Windrad am Plöckenpass hat eine Leistung von 0,8 MW, in Summe erzeugen die zwei Windräder mit einer Gesamtleistung von 1,3 MW nun Strom für rund 700 Haushalte.Kärnten will gemäß seines Energiemasterplans bis 2025 energieunabhängig und frei von fossilen und atomaren Energieträgern werden, im Bereich Windenergie wurden für diesen Zeitraum 50 Windräder mit einer Stromproduktion von 250 GWh festgeschrieben, informiert die IG Windkraft in einer Aussendung. „Allein das Festschreiben von Zielen hilft allerdings wenig, wenn in der Umsetzung auf diese Ziele vergessen wird“, meint IG Windkraf-Geschäftsführer Stefan Moidl. Nach wie vor blockierten die Rahmenbedingungen in Kärnten die Windkraftnutzung: „Wenn man für die Umsetzung jedes Windrads in Kärnten 12 Jahre benötigt, dann erreicht man erst in 600 Jahren das gesteckte Ziel.“