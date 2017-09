Bodenkacheln - 07.09.2017

Fußweg erzeugt Strom

Im Londoner West End eröffnete als Pilotprojekt der erste öffentliche Fußweg der Stadt, der Energie erzeugen kannt.

Noch ist die mit den stromerzeugenden Bodenfliesen ausgestattete Fläche überschaubar. Foto: Pavegen

Knappe 10 m² umfasst der Weg auf der Bird Street, der mit den stromerzeugenden Bodenkacheln der Firma Pavegen gepflastert ist, berichtet das Magazin „Trends der Zukunft“ online. Spaziergänger können hier mit ihrem Smartphone genau kontrollieren, welche Auswirkungen die Bewegung auf dem neuartigen Weg hat: „Wer über diesen Untergrund schreitet, produziert mit seinen Schritten Strom und kann dies mittels einer App überprüfen. Wie viel Elektrizität ergibt es, wenn ich ganz normal darüberlaufe? Was ist, wenn ich renne oder hopse?“, schreibt „Trends der Zukunft“.Der von den Benutzern erzeugte Strom wird für die Beleuchtung und Beschallung des Energie-Fußwegs verwendet. Besonders fleißige Energieerzeuger erwartet außerdem eine kleine Anerkennung, heißt es weiter: „Wer genug Strom erzeugt, erhält auf Wunsch einen Gutschein des angesiedelten Einzelhandels, quasi eine Belohnung für gute Arbeit.“ Erholen können sich Fußgänger auf den nahen Bänken, die gesundheitsschädlichen Stickstoffdioxid aus der Luft absaugen, das sich gern in Bodennähe ansammelt. Darüber hinaus kommt in der Bird Street luftreinigende Farbe zum Einsatz: „In London soll dieses Projekt zumindest bald schon Ableger bekommen.“