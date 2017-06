Veranstaltung - 16.05.2017

Energie-Tag 2017

Der Verein Energie-Autarkie lädt am 30. Juni mit einem abwechslungsreichen Programm zum Energie-Tag im niederösterreichischen Kleinengersdorf/Bisamberg.

Das Themenspektrum reicht von Elektromobilität bis zur Energieerzeugung und -speicherung. Foto: pixabay.com

Von 16 bis 21 Uhr dreht sich im Kleinengersdorfer Gasthaus Moser alles um Themen rund um die Energiewende. Als besonderes Highlight wird Pfarrer D. Nikiema aus Burkina Faso über die Situation in seinem Land berichten. Auf dem vorläufigen Programm stehen:16:00 - 17:30 Uhr- Wie es uns in der Praxis damit geht.: Wie und wo Private und Unternehmer Ladepunkte installieren können.Anschließend Diskussion.17:30 - 18:30 Uhr: Pfarrer D. Nikiema berichtet vom Projekt in Burkina Faso Afrika am Wendepunkt: Diskussion über Pro- und Contra der Entwicklungshilfe.Anschließend Diskussion.18:30 - 20:00 Uhr– die Energie-Erzeugung in Österreich: Wie schaffen wir die Energiewende?Anschließend Diskussion.20:00 - 21:00 UhrModeration: Herbert StarmühlerDie Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.