Aufladen - 04.05.2017

Turbine zum Mitnehmen

Die tragbare Mini-Turbine des kanadischen Start-ups Seaformatics kann entweder mit fließendem Wasser oder durch Wind unterwegs Energie erzeugen.

Im Gegensatz zu tragbaren Solar-Ladegeräten ist „Waterlily“ komplett von der Sonne unabhängig. Foto: Seaformatics

Mit einem Durchmesser von 18 cm und einem Gewicht von 800 g passt „Waterlily“ bequem in jede Tasche und ist sofort einsatzbereit. „Wird die Waterlily in ein fließendes Gewässer gehalten, erreicht die Stromproduktion bei einer Fließgeschwindigkeit von etwa sieben Kilometern pro Stunde ihren optimalen Wert“, berichtet das Magazin „Trends der Zukunft“ online. Die Stromproduktion starte jedoch schon ab einem Stundenkilometer Wassergeschwindigkeit.Ähnlich beim Wind: Hier beginne die Energieherstellung ab einer Windgeschwindigkeit von etwas mehr als zehn Stundenkilometern, heißt es weiter. „Je stärker der Wind allerdings ist, desto mehr Strom kann gewonnen werden. Der höchste Output ist bei etwa 72 Km/h zu erwarten.“Mit „Waterlily“ könne jedes USB-Gerät aufgeladen werden, informiert Seaformatics auf der Homepage der "To Go"-Turbine. Man arbeite außerdem an speziellen Halterungen, mit denen die Turbine etwa auf einem Fahrrad oder an einem Kanu befestigt werden kannn. Im August soll laut Homepage mit der Auslieferung von „Waterlily“ gestartet werden.