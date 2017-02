Prämiert - 16.02.2017

"Energy App Award" für Kelag

Der Kärtner Energieversorger wurde vergangene Woche auf der Messe E-World im deutschen Essen für seine GreenApp in der Kategorie „Future Concept“ ausgezeichnet.

Besonders kundenfreundliche innovative digitale Lösungen im Energiesektor sollen mit dem Energy App Award gewürdigt werden. Foto: © Copyright E-world energy & water GmbH

Bereits zum zweiten Mal wurden heuer innovative Energie-Apps in den Kategorien „Customer Benefit“, „Future Concept“ und „Jury Category“ mit dem Energy App Award geehrt. Im Hinblick auf die verpflichtende Ausstattung aller Wohnungen mit intelligenten Stromzählern in Österreich bis 2021 werfe das österreichische Energieunternehmen mit seiner App „einen Blick in die Zukunft der Energieversorgung“, heißt es in einer Aussendung der Veranstalter.Die GreenApp der Kelag bringe Transparenz in den Verbrauch, sie visualisiere ihn mit leicht verständlichen Grafiken und Diagrammen, die dem Nutzer zeigen, wo er Energie verschleudert, schreibt die „Wirtschaftwoche Green Economy“ online. Das kostenlose Programm, das seit Dezember verfügbar ist, habe aber weit mehr zu bieten als Tipps zum Stromsparen: „Kunden können darüber ihre Daten verwalten und Rechnungen einsehen; der Energieversorger wiederum übermittelt ihnen darüber zum Beispiel, für wen sich der Kauf einer Fotovoltaik-Anlage mitsamt Batterie rentieren würde – und schickt entsprechende Angebote gleich mit. Überdies erhalten Kunden für eingesparte Watt Bonuspunkte, die sie für von Kelag mitfinanzierte grüne Projekte in Kärnten einsetzen können.“In der Kategorie „Customer Benefit“ gewann die „Icharge Smart App“ des niederländischen Start-ups Jedlix, die besonders kostengünstiges Laden von E-Fahrzeugen ermöglicht. Die „Jury Category“ entschied die Smarthome-Lösung Smappee für sich, die mit dem am Sicherungskasten installierten „Energy Monitor“ den Energieverbrauch für die Bewohner transparent macht. „Apps sind aus der modernen Mediennutzung nicht mehr wegzudenken und werden auch im Energiesektor immer wichtiger“, wird Jurymitglied Carl-Ernst Giesting, Senior Vice President von Innogy, im „WirtschaftsWoche Green Economy“-Bericht zitiert.