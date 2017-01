Emissionsfrei - 23.01.2017

Erstes Elektroauto meistert Rallye Dakar

Zum ersten Mal ist es einem rein elektrisch betriebenen Auto gelungen, alle Etappen des härtesten Autorennens der Welt erfolgreich zu absolvieren.

Bereits seit drei Jahren setzt das spanische Konsortium laut „futurezone.at“ auf Elektromobilität und schickt ein Elektroauto zur Rallye Dakar. Foto: Acciona

In den vergangenen beiden Jahren war das E-Auto noch frühzeitig ausgeschieden, berichtet das Magazin „Trends der Zukunft“ online. Heuer jedoch sei es den Fahrern Ariel Jatón und Tito Rolón gelungen, mit dem „Acciona 100% EcoPowered“ nach fast 9.000, quer durch Südamerika gefahrenen, Kilometern die Ziellinie in Buenos Aires zu erreichen.Mehr als fünf Jahre lang sei im Vorfeld in die Entwicklung eines speziellen Akkus investiert worden, um den extremen Bedingungen beim Rennen standhalten zu können, heißt es auf „futurezone.at“: „Das Auto von Acciona verfügt über einen 250-Kilowatt-Elektromotor, was etwa 340 PS entspricht. Der Akku hat eine Kapazität von 150 Kilowattstunden.“ Die sechs Zellen des Akkus könnten separat geladen werden, eine kleine 100-Watt-Photovoltaikzelle auf dem Dach versorge den Akku auch während der Fahrt mit Energie und erhöhe so die Reichweite, die mit bis zu 400 Kilometern angegeben wird.In nur einer Stunde sei der Akku geladen, schreibt „Trends der Zukunft“. Das Team habe sich dabei bewusst dafür entschieden, ausschließlich auf Ökostrom zu setzen. Damit sei das E-Auto das „erste von rund 18.000 Vehikeln in der Geschichte des Rennens, das die Herausforderung bestanden hat, ohne einen Tropfen Treibstoff zu verbrauchen oder ein einziges CO2-Molekül auszustoßen“, zitiert „futurezone.at“ eine Aussendung zum erfolgreichen Zieleinlauf.