Stromversorgung - 09.01.2016

Höchster Solarturm der Welt in Israel

Mitten in der Negev-Wüste wird an der Aschalim-Anlage gebaut, deren Zentrum ein 250 Meter hoher Solarturm bilden wird.

Sonnenenergie soll in Israel in Zukunft verstärkt genutzt werden. Foto: helioscsp.com

Die Anlage, die insgesamt etwa 130.000 Haushalte mit Strom versorgen soll, besteht aus drei Arealen, jedes mit einer anderen Solartechnologie. „Zusammen werden die Felder nach der Fertigstellung bis 2018 Israels größte Solaranlage darstellen“, berichtet die „WirtschaftsWoche“ online. 310 Megawatt Strom sollen damit künftig erzeugt werden, was in etwa 1,6 Prozent des gesamten Energiebedarfs des Landes entspricht, heißt es weiter. Ein viertes Areal sei für die Zukunft geplant.Der viereckige Turm wird mit seinen 250 Metern Höhe sogar vom 30 Kilometer entfernten Ägypten sichtbar sein, schreibt der „Spiegel Online“. Der Turm wandle das Sonnenlicht nicht direkt in Energie um, sondern verstellbare Spiegel an seiner Fassade „reflektieren die Sonnenstrahlen konzentriert zum Boiler an der Spitze des Turms. Dort entsteht bei 600 Grad Hitze Wasserdampf, der am Fuß des Solarturms eine Großturbine antreibt.“50.000 Spiegel weist der Aschalim-Turm laut „WirtschaftsWoche“ auf. Eine zweite solarthermische Anlage werde außerdem auch nach Sonnenuntergang Energie speichern können, auf dem dritten Areal soll fotoelektrische Solartechnologie zur Energieerzeugung eingesetzt werden. Ein viertes Areal sei für die Zukunft geplant: „Es ist der bisher bedeutendste einzelne Baustein bei Israels Zielsetzung, den CO2-Ausstoß zu verringern und über mehr erneuerbare Energien zu verfügen“, wird Eran Gartner, Manager bei der am Bau beteiligten Firma Megalin Solar Power Ltd., zitiert.