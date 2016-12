Idee - 15.12.2016

Strom erzeugen im schwimmenden Fitnessstudio

Der italienische Designer Carlo Ratti hat ein elektrisch betriebenes Fitness-Schiff entworfen, das die Bewegungsenergie der auf Fahrradtrainern strampelnden Sportler in Strom umwandelt.

Rattis Entwurf kann durch die Solarmodule am Dach mit anderer Innenausstattung auch als Partyboot oder Touristenschiff genutzt werden. Foto: carloratti.com

Sightseeing auf der Seine in Paris und dabei gleichzeitig Trainieren – Rattis Projekt „Paris Navigating Gym“ will das möglich machen. Auf dem 20 Meter langen Boot sollen bis zu 45 Personen gleichzeitig auf Fitnessgeräten sporteln bzw. Energie erzeugen können. Damit solle zunächst das genutzte Fitness-Gerät selbst mit Strom versorgt werden, darüber hinaus treibe die erstrampelte Energie das Boot selbst an, berichtet „ingenieur.de“ online.Das „Paris Navigating Gym“ untersuche das Potenzial der menschlichen Energie, wird Carlo Ratti von „ingenieur.de“ zitiert. Sind genügend Sportler an Bord, könne überschüssige Energie zwischengespeichert werden. Reicht die Performance der Sportler dagegen nicht aus, werde Energie aus Solarpanelen zugeschaltet, heißt es weiter. An den gläsernen Wänden des Bootes „können die Sportler außerdem über Augmented-Reality-Monitore ihre eigenen und die gemeinschaftlich produzierten Fitness- und Energiewerte im Blick behalten.“ Sightseeing an den Ufern der Seine sei jedenfalls im Fitnessprogramm inbegriffen.