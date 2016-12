Zugenommen - 05.12.2016

Österreichischer Strompreisindex steigt zum Jahresende

Laut Berechnungen der Österreichischen Energieagentur stieg der Index im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,8 % - die erste Steigerung seit Dezember 2012.

Der ÖSPI bildet nur die Energiekomponente ab, Netzgebühren, Steuern und Abgaben werden nicht berücksichtigt. Foto: pixabay.com

Als Grund für diesen Anstieg werden die zuletzt wachsenden Großhandelspreise angeführt. Der Österreichische Strompreisindex (ÖSPI) beträgt im Dezember 49,83 Punkte, der Index für Grundlast wurde mit 51,60, jener für Spitzenlast mit 46,06 Punkten errechnet. Im Jahresvergleich wird ein Rückgang von 18,1 % erwartet.Der Grundlastpreis nimmt gegenüber dem Vormonat um 1,6 % zu, im Jahresvergleich geht er allerdings um 18 % zurück. Beim Spitzenlastpreis wird eine Steigerung von 2,3 % erwartet, im Vergleich zu Dezember 2015 bedeutet das einen Rückgang von 18,3 %.Der ÖSPI wird nach einer standardisierten Methode und auf Basis der Notierungen an der Energie-Börse EEX in Leipzig berechnet. Grundlage des ÖSPI sind die Marktpreise für Strompreis-Futures der kommenden vier Quartale, die gleichzeitig ein Indikator für die zu erwartende Entwicklung des Strompreises sind. Der ÖSPI zeigt an, um wie viel Prozent sich der Einkaufspreis für Strom im kommenden Monat gegenüber der Basisperiode, dem Vormonat und dem Vorjahr auf Grundlage eines fiktiven Beschaffungsverhaltens verändert. Ausgangsbasis für den Strompreisindex ist der Durchschnitt der Strompreise aus dem Jahr 2006.Die von der deutschen Bundesnetzagentur Ende Oktober von den vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber geforderte Vorbereitung einer Engpassbewirtschaftung an der deutsch-österreichischen Grenze, die ab Juli 2018 gelten soll, habe auch Auswirkungen auf den ÖSPI, informiert die Österreichische Energieagentur. Erfolge diese Trennung der deutsch-österreichischen Preiszone tatsächlich, wären voraussichtlich Änderungen in der ÖSPI Methodik notwendig, da sich dieser derzeit aus den EEX Terminmarktprodukten für die deutsch-österreichische Lieferzone berechnet.