Energieübertragung - 24.11.2016

E-Cars kabellos laden

An der Technischen Hochschule Deggendorf in Deutschland ist das weltweit erste straßenverkehrszugelassene, berührungsfreie, kabellose Schnellladesystem für Elektro-PKW entstanden.

In weniger als 30 Minuten wird die Batterie des E-Cars mit „IN-DEG“ zu 80 % geladen.Foto: TH Deggendorf

„IN-DEG“ zielt darauf ab, den Ladevorgang erheblich zu vereinfachen, die Nutzerfreundlichkeit zu maximieren und gleichzeitig eine Schnellladung des Fahrzeugs sicherzustellen. Bei dem neuartigen Ladesystem betrage die übertragene Nennleistung 30 kW, informiert die TH Deggendorf. Die bisherige Ladezeit könne von sechs Stunden auf unter eine halbe Stunde verkürzt werden, bei entsprechend ausgerüsteten Elektrofahrzeugen können sogarunterschiedliche Fahrzeuge am gleichen berührungslosen Schnellladestandort aufgeladen werden.Das E-Fahrzeug wird dazu mit Hilfe deines integrierten Positioniersystems über eine sogenannte Ladeplatte gefahren, der Ladevorgang startet nach entsprechender Identifizierung automatisch. Zur Energieübertragung dienen zwei Spulen: Die am Boden angebrachte Primärspule ist witterungsfest in Harz eingegossen, mechanisch überfahrbar und integriert vier Antennen zur Kommunikation mit dem Fahrzeug. Am Fahrzeug ist eine ähnlich ausgelegte Sekundärspule angebracht, die als „Empfänger“ dient und die Leistung an einen Gleichrichter weiterleitet. Dieser gibt zur Ladung der Antriebsbatterie Gleichstrom aus.Die optimale Energieübertragung ist sichergestellt, wenn die beiden Ladeplatten optimal, d.h. genau übereinander, ausgerichtet sind. Zu diesem Zweck ist im Steuerrechner ein Positioniersystem integriert, das dem Fahrer visuell die relative Position der Ladeplatte zum Fahrzeug anzeigt. Mit dem Ausschalten der Zündung startet der Ladevorgang dann automatisch.Die kabelgebundene Ladung sei natürlich laut TH Deggendorf weiterhin möglich, die Fähigkeit zur „normalen“ AC Ladung über das Onboard-Ladegerät bleibe ebenfalls weiterhin bestehen. „Die Zukunft des Ladens von E-Fahrzeugen ist kabelfrei und berührungslos“, so Andreas Grzemba, technischer Gesamtleiter des E-WALD Forschungsprojekts, in dessen Rahmen das Ladesystem entstanden ist. „Mit der Einführung des autonomen Fahrzeugs ist dies gleichzeitig eine wesentliche Anforderung an die intelligente Fahrzeugtechnik der Zukunft.“Mit IN-DEG geht nicht nur das Starten des Ladevorganges bei schlechtem Wetter deutlich komfortabler vonstatten. Auch Dies gilt für alle zukünftig so ausgerüsteten Fahrzeuge. Kein Aussteigen bei schlechtem Wetter, kein lästiges anstecken des Steckers mehr.