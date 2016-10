Sonnenenergie - 20.10.2016

Solar-Weltrekord für Spiegelkraftwerk

Das neuartige Design eines Parabolspiegels im australischen Canberra führt zu einem sensationellen Wirkungsgrad von 97 Prozent.

Der Wirkungsgrad von 97 Prozent ist Weltrekord. Foto: Australian National University

Der mit seinen 500 Quadratmetern weltweit größte Pararbolspiegel existiert schon länger: Das auftreffende Sonnenlicht wird davon eingefangen und in mehr als 500 Grad Celsius heißen Dampf verwandelt, der wiederum einen Speicher aus geschmolzenem Salz erhitzt. Mit dieser Wärme könne nachts und in anderen sonnenfreien Zeiten Strom erzeugt werden, berichtet die „WirtschaftsWoche Green Economy“ online.Wissenschaftler der Australian National University (ANU) haben nun die Rückseite des Spiegels mit einem spiralförmigen Rohr nachgerüstet, das jene Wärme aufnimmt, die vorher ungenutzt verpuffte. „Das neu angebrachte Rohr endet im so genannten Receiver, der im Brennpunkt des Spiegels sitzt. Die hier ankommende Wärmeenergie entspricht der enormen Kraft von 2.100 Sonnen. Sie ist so groß, dass die Anlage bei der Inbetriebnahme zerstört worden wäre, wenn sie nicht exakt fokussiert gewesen wäre.“Mit einem Wirkungsgrad von 97 Prozent hat das Spiegelkraftwerl sogar die im Vorfeld vom Computer berechneten hohen Wirkungsgradwerte übertroffen und das Kraftwerk habe nun eine Leistung von 100 Kilowatt, so die „WirtschaftsWoche Green Economy“. Geht es nach den Wissenschaftlern, sollen an sonnigen Standorten mehrere Anlagen dieser Art gebaut werden: „Der gesamte Dampf soll dann auf einen Turbogenerator geleitet werden, der daraus Strom erzeugt. Ein Teil würde abgezweigt, um den Salzspeicher zu füllen, damit auch nachts Strom erzeugt werden kann.“