Solarenergie - 27.07.2016

Perfekte Landung des Solarflugzeugs

Das Solarflugzeug „Solar Impulse 2“ hat seine Reise um die Welt nach über einem Jahr sicher beendet. Nach 17 Flügen landete die Crew am Dienstag in Abu Dhabi.

Die Solar Impulse 2 über Abu Dhabi – Beginn und Ende der Weltumrundung mit dem Solarflugzeug. Bild: Solar Impulse | Ackermann | Rezo.ch

Am 24. Juli 2016 hat die letzte Etappe der „Solar Impulse 2“ und seiner Crew begonnen. Kapitän Bertrand Piccard und seine Crew machte sich mit dem Solarflugzeug am Sonntagmorgen auf den Weg von Kairo in Richtung Abu Dhabi. Das ist jener Flughafen, von welchem das Flugzeug im März 2015 seine Reise begonnen hat. "Wir hatten versprochen, dass wir zurückkommen würden", sagte Pilot Piccard nach der Landung am Dienstag.Die gesamte Crew bezeichnet die Letze Etappe als die schwierigste der insgesamt 17 Flüge. Nicht nur Flugverbotszonen stellen für den Kapitän einer Herausforderung dar. Auch die unterschiedlichen Wetterbedingungen und die Thermik beim Überflug nach Abu Dhabi werden für erschwerte Bedingungen sorgen. Die „Solar Impulse 2“ war auf ihrer Reise um die Welt insgesamt 558 Stunden und 6 Minuten in der Luft, legte 43.041 km zurück und brauchte dabei 11.655 kWh Solarenergie.Die beiden Schweizer Wissenschaftler Andre Borschberg und Bertrand Piccard wollten mit dem Flug rund um die Erde für die Nutzung von erneuerbaren Energien werben und dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken.