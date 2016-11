Treffpunkt - 22.11.2017

Zukunftsweisende Gebäudetechnik auf der ISH 2017

"Water. Energy. Life" ist das Motto der Internationalen Sanitär-und Heizungsmesse ISH, die im kommenden März im deutschen Frankfurt am Main ihre Tore öffnet.

Rund 197.000 Besucher und 2.465 Aussteller kamen im Jahr 2015 nach Frankfurt zur ISH. Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Über 2.400 Aussteller, darunter alle Markt- und Technologieführer aus dem In- und Ausland, werden in Frankfurt vom 14. bis 18. März 2017 auf der ISH erwartet und erstmals ihre Weltneuheiten vorstellen. Die alle zwei Jahre stattfindene Messe wird eine Woche lang zum internationalen Branchentreffpunkt: 2015 kamen 61 Prozent der Aussteller und 39 Prozent der Besucher aus dem Ausland.Das Motto “Water. Energy. Life.“ verdeutlicht den Schwerpunkt der Leistungsschau für den Verbund von Wasser und Energie. Der Bereich ISH Water konzentriert sich auf nachhaltige Sanitärlösungen und innovatives Baddesign und steht 2017 unter dem Top-Thema „Bäder für Menschen“. Im Bereich ISH Energy und Aircontec wird sich alles um Energieeffizienz und Komfort im Gebäude drehen - die entscheidenden Trends liegen hier im Bereich der effizienten Zukunftstechnologien und der intelligenten Gebäudetechnik. Im Bereich der Aircontec werden unter anderem moderne Wohnungslüftungssysteme im Mittelpunkt stehen sowie zentrale und dezentrale Lösungen für Neubau und Sanierung. Darüber hinaus wird es auch um technische Herausforderungen für die umweltschonende Klima- und Lüftungstechnik gehen.Neben den Produktinnovationen der Aussteller bietet die ISH ein vielfältiges Rahmenprogramm, das aktuelle Branchenentwicklungen aufgreift. Fachvorträge mit Best-Practice-Beispielen, Sonderschauen, Podiumsgespräche, Wettbewerbe und Rundgänge wollen nicht nur Informationen bieten, sondern auch Gelegenheit, zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen. Während der Messe werden außerdem mehrere Preise vergeben, wie der „Produkt-Award ‚Badkomfort für Generationen“ des Sanitärhandwerks, der achtzehnte „Innovationspreis Architektur+Technik“ und der „Design Plus powered by ISH“, mit dem herausragende Produkte und Lösungen der ausstellenden Unternehmen prämiert werden. Außerdem wird anlässlich ISH wird wieder der“Design-Preis für Kachelöfen ‚Ofenflamme‘“ ausgelobt.