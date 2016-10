Vergleich - 18.10.2016

Heizsaison 2016: Brennstoffkosten sinken, Öl bleibt am teuersten

Fachleute der Energie- und Umweltagentur NÖ haben die zu erwartenden Energiekosten für die kommende Heizsaison unter die Lupe genommen.

Für den Energiepreisvergleich wurden die Energiekosten eines 25 Jahre alten durchschnittlichen Einfamilienhauses berechnet. Foto: © eNu

Trotz der in den letzten zwei Jahren stark gesunkenen Öl- und Gaspreise seien die Energiekosten der betrachteten erneuerbaren Heizsysteme wie Erdwärmepumpe, Pelletheizungen und Scheitholzheizungen wesentlich geringer als die der fossilen Heizsysteme, so das Fazit der Untersuchung. Heizen mit einer Erdwärmepumpe ist am günstigsten und braucht um 700 Euro weniger Energiekosten als eine vergleichbare Ölheizung.Wie sich die Energiepreise in Zukunft entwickeln, lasse sich allerdings nicht vorhersagen. Einsparpotentiale bei den Heizkosten ergäben sich aber generell durch eine gute Gebäudedämmung oder durch einen Heizungstausch: „Bei einem Heizkessel der schon 15 Jahre oder älter ist, sollte ein Tausch überlegt werden, eine Einsparung von bis zu 20 Prozent ist so möglich“, sagt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ. Bis 30 November diesen Jahres könne zudem noch beim Klima- und Energiefonds eine Förderung für die Errichtung von Pellet- und Hackgutzentralheizungsgeräten sowie Pelletkaminöfen in privaten Haushalten angesucht werden.