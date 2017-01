Nachhaltig - 19.01.2017

"greenstart": Beste grüne Business-Ideen ausgezeichnet

„Hut & Stiel“, „nahgenuss“ und „Wohnwagon“ gewinnen den zweiten grünen Start-up-Wettbewerb des Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Umweltministerium.

„Hut & Stiel“ züchtet in einem Wiener Altbaukeller auf Kaffeesud Speisepilze und liefert diese per Lastenrad aus; „nahgenuss“ betreibt ein Webportal für den Direktvertrieb von regionalem Bio-Schweinefleisch; „Wohnwagon“ entwickelt autarke Wohnkreisläufe und vertreibt Produkte für nachhaltigeres Wohnen. Foto: Andreas Scheiblecker

Züchtung von Speisepilzen auf Kaffeesatz, Bio-Schweinefleisch im Direktvertrieb und autarkes Wohnen der Zukunft – diese Geschäftsmodelle überzeugten die Öffentlichkeit und die Fachjury des Wettbewerbs. Aus zahlreichen Einreichungen in den Bereichen Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Mobilität hatten es im Vorfeld zehn grüne Start-ups mit vielfältigen Ideen ins Finale geschafft. Ein halbes Jahr lang wurden die Konzepte der Finalisten unter professioneller Begleitung zu marktfähigen Geschäftsmodellen weiterentwickelt.Bei der Preisverleihung am vergangenen Dienstag im Kuppelsaal der TU Wien erhielten die drei Gewinner-Projekte ein Startkapital von je 15.000 Euro, mit dem sie die Umsetzung ihrer Ideen weiter vorantreiben können. Umweltminister Andrä Rupprechter: „Ich gratuliere den Gewinnerinnen und Gewinnern ganz herzlich. Diese innovativen Geschäftsideen reduzieren nicht nur Umweltbelastungen. Sie schaffen auch neue Arbeitsplätze in Österreich und eröffnen vielfältige Chancen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch weiterhin so viel Innovationskraft und Unternehmergeist sehen werden und Österreich als Umweltstandort weiterwächst.“Für die dritte Runde des „greenstart“-Wettbewerbs kann noch bis 31. Jänner 2017 eingereicht werden. „Der Wettbewerb ist bereits gut etabliert und die Siegerprojekte des zweiten Durchgangs, die wir heute ausgezeichnet haben, zeigen enormes Potenzial. Wir erhoffen uns auch für die laufende Ausschreibung wieder viele derart spannende Ideen und Projekte“, so Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.