Umdenken - 08.11.2016

Steiermark kurbelt Elektromobilität an

Mit der neuen "Landesstrategie Elektromobilität Steiermark 2030" will das Bundesland den Rahmen setzen, um Elektromobilität in der Steiermark flächendeckend einzuführen.

Die Landesverwaltung der Steiermark hat bereits begonnen, ihren Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Foto: Land Steiermark

Die Landesstrategie sieht Elektromobilität als Teil des gesamten Mobilitätssystems: Sie soll den öffentlichen Verkehr, Radfahren und Zufußgehen unterstützen und konventionell betriebene Fahrzeuge ersetzen. Für den positiven Umwelteffekt sei außerdem wichtig, dass der erforderliche Strom mit erneuerbaren Energieträgern wie Sonne oder Wasserkraft bereitgestellt wird, heißt es von Seiten des Landes.Die gesetzten Ziele der Landesstrategie Elektromobilität sind ambitioniert: Im Jahr 2030 sollen bei rund 200 Park&Ride-Anlagen Lademöglichkeiten und neue Mobilitätsangebote für Elektromobilität vorhanden sein. Bis dahin soll es in der Steiermark über 200.000 Ladepunkte für die dann rund 225.000 zugelassenen Elektrofahrzeuge geben.Die Strategie unterteilt sich in zwei Phasen. Bis zum Jahr 2020 soll in der ersten Phase der Umstieg auf Elektromobilität, insbesondere bei öffentlichen und betrieblichen Flotten sowie bei Privatpersonen, mit einem Umsetzungsprogramm unterstützt werden. Das Programm umfasst 21 Maßnahmen in den vier Handlungsschwerpunkten „Vorbildfunktion des öffentlichen Bereichs“, „Rechtliche Rahmenbedingungen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur“, „Unterstützung des Infrastrukturaufbaus und der Fahrzeugbeschaffung“ und „Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Vernetzung der Akteure“. Die zweite Phase 2 im Zeitraum von 2020 bis 2030 sieht dann Elektromobilität gepaart mit neuen E-Mobilitätsangeboten flächendeckend vor.Als ersten Anschub für die Erreichung dieser Ziele wird die Anschaffung neuer Batterie-Elektrofahrzeuge für Fahrschulen und Privatpersonen vom Land Steiermark gefördert: Pro neu gekauftem oder geleastem E-Fahrzeug erhalten Privatpersonen bis zu 5.000 Euro. Die Föderung ist mit 55 Elektroautos limitiert.