Innovationen - 03.11.2016

Neue Chance für grüne Start-ups

Der Klima- und Energiefonds sucht in Kooperation mit dem BMLFUW im Rahmen der Initiative „greenstart“ bereits zum dritten Mal nach innovativen, nachhaltigen Business-Ideen.

Start-ups, Privatpersonen oder junge Unternehmen können bis 31.01.2017 einreichen. Foto: greenstart.at

Ab sofort bis Ende Jänner 2017 können Start-Up-Projekte und konkrete Projektideen in den Bereichen Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Mobilität eingereicht werden. Die Markteinführung und -verbreitung innovativer, nachhaltiger Technologien und Dienstleistungen, die zur CO2-Einsparung beitragen, sollen mit der Initiative unterstützt werden. Ideenentwicklungs-Workshops in Wien am 21.11, in Graz am 16.11. und in Innsbruck am 23.11., bereiten angehende GründerInnen auf die Einreichung vor.Nach Einreichschluss wählt die Fachjury die zehn vielversprechendsten Ideen aus, diese Top 10 erhalten im zweiten Schritt je 6.000 Euro an Unterstützung für die Qualifizierungsphase. In sechs Monaten erarbeiten die zehn Teams in individuellen Workshops und Coachings aus der anfänglichen Idee ein ausgereiftes Geschäftsmodell. Begleitende Medienarbeit soll die Bekanntheit der Start-Ups und damit die Erfolgschancen am Markt erhöhen. Eine erneute Bewertung entscheidet schließlich über drei Gewinnerprojekte, denen zusätzlich je 15.000 Euro Preisgeld winken.