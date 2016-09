Pläne - 02.08.2016

Tesla: Gigafactory bald auch in Europa?

Im Rahmen der Einweihung der ersten Gigafactory in Nevada kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, auch in Europa, China und anderen Teilen Asiens riesige Batteriefabriken bauen zu wollen.

Seit rund zwei Jahren wird an der Gigafactory in Nevada gebaut. Foto: Tesla Motors





Grund genug für Visionär Elon Musk, ambitionierte Zukunftspläne zu schmieden: Geht es nach ihm, werden auch Europa, China und andere Teilen Asiens ihre eigenen, gigantischen Batteriefabriken bekommen. Ab dem zweiten Werk sollen dabei auch Autos unter einem Dach mit den Batterien produziert werden, berichtet die „WirtschaftsWoche“: „Auf der einen Seite kommt Rohmaterial rein, auf der anderen Seite kommen fertige Autos raus“, wird Musk zitiert. Die Werke seien gedacht wie eine Maschine, die Maschinen baut, mindestens eine Fabrik auf jedem Kontinent mache Sinn.



Mit der komplett fertiggestellten Batteriefabrik in Nevada soll es künftig möglich werden, Akkus mit einer Gesamtkapazität von 150 Gigawattstunden zu produzieren. Durch die Großproduktion will Tesla laut „futurezone.at“ den „Preis für Lithium-Ionen-Akkus um ein Drittel reduzieren und in weiterer Folge auch den Preis für Elektroautos reduzieren.“



Bericht „futurezone.at“



Bericht „WirtschaftsWoche“



