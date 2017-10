Akkutechnologie - 30.10.2017

Ultra-Schnellladung: 320 km Reichweite in 6 Minuten

Der japanische Technologiekonzern Toshiba hat einen Akku für E-Fahrzeuge angekündigt, der in sechs Minuten mit genug Leistung für 320 Fahrtkilometer geladen werden kann.

Momentan brauchen Schnelllader für das „Auftanken“ von 320 km Reichweite noch etwa eine halbe Stunde. Foto: Klimafonds / Ringhofer

Die Weiterentwicklung der auf Lithium und Titan basierenden „Super Charge Ion Battery“ (SCiB) habe nicht nur die Ladezeit verkürzt, sondern gleichezeitig auch die theoretisch mögliche Kapazität im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt, berichtet „futurezone.at“. Möglich werde dies durch eine neue Anode, die aus einer Kombination aus Mischoxid-Titan und Niob besteht.Das Material soll zudem auch die Gefahren der Überladung reduzieren, „da sich deutlich seltener metallisches Lithium an der Anode absetzen kann. Dies passiert meist bei besonders raschem Laden oder kalten Bedingungen, wodurch der Akku nachhaltig beschädigt oder auch in Brand geraten kann“, schreibt „futurezone.at“.Nach Angaben von Toshiba verfügt der 50-Ah-Prototyp nach mehr als 5000 Ladezyklen noch über 90 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität. Erste Produkte mit der neuen Technologie sollen ab 2019 auf den Markt kommen, so „futurezone.at“.