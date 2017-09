Rally - 18.09.2017

Teslaflotte versetzte die Südsteiermark in Staunen

Erstmals veranstaltete der österreichische Tesla-Club eine sogenannte Silence-Rally. Die Südsteiermark staunte nicht schlecht.

Die Tesla-Flotte rollte durch die Südsteiermark, geladen wurde an Destination-Chargern (Foto: Herbert Starmühler)

Egal ob am Parkplatz des „Genussregals Ehrenhausen“, beim Nobel-Weingut Georgiberg an der „Südsteirischen Weinstraße“, entlang der Schokoladenmanufaktur Zotter am Fuße der Riegersburg oder rund um Fehring, Feldbach und Gleisdorf – überall versetzte die Tesla-Flotte die Passanten in Staunen. So viele Autos, so wenig Lärm. Eine Silence Rally eben.



„Wir haben diese Rally veranstaltet, um zu zeigen, dass man auch gelassen und geräuschlos ein erfolgreiches Event durchführen kann“ sagt Organisator Bernd Donner vom Tesla-Club Österreich. Über 40 Autos beteiligten sich, die Schlange im – unhörbaren – Konvoi legte fast die Weinstraßen lahm, die Elektroautos (Model S, Model X und Roadster) schlängelten sich durch schmale Landstraßen um Geschicklichkeitstests und Navi-Aufgaben zu lösen.



Aufgeladen wurden die Fahrzeuge unterwegs an den mittlerweile schon recht zahlreichen Destination-Chargern. Das sind 22-kW-Wallboxen von Tesla, mit denen das Supercharger-Netz des Herstellers ergänzt wird. So hatte der Charger beim Schloss Kapfenstein einen besonders herausragenden Platz – direkt vor dem Eingangsportal.