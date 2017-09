E-Dumper - 05.09.2017

Größtes Elektrofahrzeug der Welt

Im thurgauischen Lommis in der Schweiz wird aktuell das größte elektrische Plusenergie-Fahrzeug der Welt gebaut.

Der Einsatz des E-Dumpers soll jährlich 130 t CO2 bzw. 50.000 Liter Diesel einsparen. Foto: NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs

Ein umgebauter Muldenkipper Marke Komatsu 605 HD, der 65 Tonnen transportieren kann, soll als so genannter „E-Dumper“ in der Zementfabrik der Firma Ciments Vigier SA Rohmaterial aus dem Steinbruch La Tscharner bis zur tiefergelegenen Förderanlage transportieren. Die Idee: Bei den täglich rund 20 Fahrten soll die 110 Tonnen schwere Maschine keinen Dieseltreibstoff verbrauchen und kein CO2 produzieren, dafür aber Strom generieren.Die produzierte Energie speichert der E-Muldenkipper dabei in der größten, je in einem Fahrzeug installierten Batterie, so die Arbeitsgemeinschaft „E-Dumper“ in einer Mitteilung. Die Kuhn Schweiz AG und die Lithium Storage GmbH, die die Arbeitsgemeinschaft bilden, haben das ungewöhnliche Fahrzeug in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachhochschulen entwickelt.Mit einem Teil des gespeicherten Stroms fährt die Maschine wieder in das höhergelegene Abbaugebiet zurück, der Überschuss wird abends ins Netz eingespeist: „Noch nie wurde ein Fahrzeug dieser Leistungsklasse gebaut, das unter rauhesten Umweltbedingungen voll beladen Steigungen bis 13 Prozent bewältigen kann, damit die Batterien von 700 KWh, mit elektrischen Strömen bis zu 3.000 Amperes belastet, bei den Talfahren aber auch um je 40 KWh auflädt, und dabei per Saldo noch als Energie Plus Fahrzeug unterwegs ist.“Pro Tag und Fahrzeug schätze man den Überschuss auf bis zu 200 Kwh, heißt es weiter. Wenn sich das neue Fahrzeuges bewähre, könne Ciments Vigier SA längerfristig bis zu acht Fahrzeuge rein elektrisch betreiben. Der erste „E-Dumper“ soll schon im heurigen Herbst eingesetzt werden.