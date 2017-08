Co2-Belastung - 08.08.2017

Akkus auf dem Umweltbilanz-Prüfstand

Eine im Frühsommer erschienene Studie des schwedischen Umweltministeriums nimmt die Umweltschädlichkeit der Akkuproduktion für E-Autos unter die Lupe.

Die Forscher forderten ein Umdenken in Richtung kleinerer Batterien, schreibt „Elektroauto-News.net“. Foto: pixabay.com

Die Untersuchung zeige, dass bei der Produktion pro Kilowattstunde Lagerungskapazität der Autobatterien rund 150 bis 200 Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalente entstehen, berichtet „shz.de“ online: „Bei zwei in Dänemark handelsüblichen Elektroautos, Nissan Leaf und Tesla Model S mit jeweils 30 kWh und 100 kWh Batterien, sind das 5,3 beziehungsweise 17,5 Tonnen CO2.“ Der jährliche pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in Deutschland betrage aktuell rund zehn Tonnen.Die Rohstoffverarbeitung und die Produktion der Batterien in den Fabriken teilen sich rund 80 Prozent der gesamten Umweltbelastung, lediglich zehn bis 20 Prozent entstünden bei der Gewinnung der Rohstoffe in den Minen, heißt es weiter. „Neue Berechnungen zeigen nun, dass ein Fahrzeug mit fossilem Brennstoffantrieb über acht Jahre lang fahren kann, bis es die gleiche Umweltbelastung eines Teslas erreicht hat. Beim Nissan Leaf sind das lediglich knapp drei Jahre“, so „shz.de“.