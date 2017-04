Studie - 11.04.2017

E-Auto kaufen: „Ja, aber nicht jetzt.“

Rund drei Viertel der ÖsterreicherInnen stehen Elektroautos auf den heimischen Straßen positiv gegenüber. Doch wie viele sind tatsächlich bereit, solch ein Auto zu kaufen?

Derzeit sind die E-Autos auf Österreichs Straßen noch überschaubar – doch das soll sich in den nächsten zwei bis zehn Jahre ändern, so eine Studie des Linzer Institus market. Foto: Sébastien Agnetti / RENAULT Österreich GmbH / APA-Fotoservice

Das Linzer Institut für Markt-, Meinungs- und Mediaforschung market hat in einer für die österreichische Bevölkerung repräsentative Online-Befragung einen Blick in die Zukunft des österreichischen Individualverkehrs geworfen. Abgefragt wurden neben der persönlichen Einstellung zu Elektroautos auch die grundsätzliche Kaufbereitschaft und der Kaufzeitpunkt.75% der Befragten stehen der Entwicklung von E-Autos für den Straßenverkehr positiv gegenüber. Der hohe Zuspruch klingt wenig überraschend, der Kauf eines Elektroautos käme jedoch nur für 9% sicher und für 30% unter Umständen in Frage.Interessant sind hingegen die persönlichen Erfahrungen mit E-Autos. Laut der Studie sind 18% der Befragten – überwiegend Männer und Personen aus der Altersgruppe 15 bis 29 Jahre – bereits mit einem Elektroauto gefahren oder mitgefahren. 36% haben sich schon über elektrisch betriebene Fahrzeuge informiert, wohingegen 41% noch keine Erfahrungen damit gemacht haben.Eine klare Aussage zeigen die Zahlen zum konkreten Kaufzeitpunkt: Nur 2% ziehen den Kauf eines E-Autos innerhalb der nächsten 12 Monate in Erwägung. Für den Großteil der Befragten wäre ein Zeithorizont von zwei bis zehn Jahre realistischer.10.000 E-Fahrzeuge fahren in Österreich bereits rein elektrisch. Im letzten Jahr gab es 3.826 Neuzulassungen von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Wesentliche zukünftige Treiber sind nicht nur das E-Mobilitätspaket und steuerliche Vorteile für Betriebe. "E-Mobilität muss alltagstauglich, zuverlässig und leistbar sein, dann wird sie auch angenommen. Ein flächendeckendes Ladenetz ist der Knackpunkt: Die Fahrerinnen und Fahrer müssen sich darauf verlassen können, dass eine E-Tankstelle in der Nähe ist, wenn sie eine brauchen. Unser Ziel ist, dass bis 2020 österreichweit rund 5.000 E-Ladepunkte verfügbar sind“, sagt Verkehrsminister Jörg Leichtfried.