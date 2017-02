Analysiert - 02.02.2017

E-Car-Studie: Batteriepreise seit 2010 stark gefallen

Wie die Unternehmensberatung McKinsey ermittelte, sind die Preise für den größten Kostenblock bei E-Fahrzeugen zwischen 2010 und 2016 um rund 80 Prozent gesunken.

Die Analyse basiert auf Umfragen unter mehr als 1.000 Autokäufern in Deutschland sowie weiteren 6.000 Kunden in den USA, China und Norwegen. Foto: Klimafonds / Bartl

Aktuell koste die Kilowattstunde (kWh) rund 230 US-Dollar, informiert McKinsey in einer Aussendung. Bei einer typischen Batteriegröße von 60 kWh bedeute dies Mehrkosten von knapp 14.000 Dollar im Vergleich zu einem herkömmlichen Auto, da die Kosten für Motor, Getriebe und Tank bei einem Auto mit Verbrennungsmotor bzw. für Elektromotor und Steuerungselektronik bei einem E-Fahrzeug vergleichbar hoch seien. Dieser Aufpreis bleibe laut McKinsey für die Kunden die größte Hürde, ein Elektroauto zu kaufen.Fast jeder zweite Befragte habe gemäß der Studie „Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability“ beim jüngsten Autokauf ein E-Fahrzeug zumindest zwischenzeitlich in Erwägung gezogen. Trotz der bislang verhaltenen Absatzzahlen für Elektrofahrzeuge sei also das Interesse der Kunden grundsätzlich vorhanden.Bei weiteren in der Umfrage genannten Hindernissen wie „mangelnde Reichweite“ und „Ladeinfrastruktur“ gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen E-Auto-Interessierten und tatsächlichen Käufern: Während 24 Prozent der Interessierten Sorge haben, ein Elektroauto biete zu wenig Reichweite, sind es nur 13 Prozent bei den tatsächlichen Besitzern. Die große Mehrheit der Kunden vertraut bei einem möglichen Kauf eines Elektroautos den etablierten Autoherstellern mehr als neuen Anbietern: 75 Prozent der deutschen Autokäufer halten traditionelle Autobauer für am vertrauenswürdigsten, nur knapp jeder Vierte nennt neue, auf E-Mobilität spezialisierte Hersteller.Unter E-Fahrzeugbesitzern habe heute in Deutschland knapp die Hälfte ein verfügbares Haushaltseinkommen von 75.000 Euro und mehr, bei den an E-Autos Interessierten sind es nur noch 35 Prozent. Laut Studie wären neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing und auf App-basierte Taxi- und Transportdienstleistungen ein möglicher Weg, um die Mehrkosten der Technologie für Kunden und Hersteller zu minimieren. „Während sich in der ersten Welle Avantgardisten und relativ wohlhabende Kunden für ein E-Fahrzeug entschieden haben, muss die E-Mobilität nun auch für preissensiblere Kundensegmente interessant werden“, fasst Timo Möller, Automobilexperte von McKinsey, zusammen.