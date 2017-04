Dämmen - 13.04.2017

Preiskampf bei Dämmstoffen

Von den wachsenden Absatzzahlen im österreichischen Dämmstoff-Markt blieb letztes Jahr infolge des erbitterten Preiswettbewerbs erlösseitig nicht viel übrig.



EPS -5,2%

XPS -4,2%

Steinwolle -2,2%

Glaswolle: -0,6%

PUR/PIR: -0,3%

Sonstige/Organische Dämmstoffe: +1,6%

Laut einer aktuellen BRANCHENRADAR-Studie ist der lang ersehnte Aufschwung am Markt für Dämmstoffe endlich da: +2,4% lautete die signifikante Nachfragesteigerung von 2015 auf 2016. Von diesem Aufschwung profitierten alle Dämmstoffarten, nicht zuletzt dank der sich insgesamt aufhellenden Baukonjunktur und des florierenden Neubaus. Selbst der Absatz von Glaswolle (+1,1%) und EPS (+0,9%) wuchs moderat.Der Aufschwung spiegelt sich jedoch nicht in den Umsätzen wider, welche bei rund 268 Millionen Euro stagnierten. Zurückzuführen ist dies auf den herrschenden Preiswettbewerb, der vor allem im Schaumstoffmarkt besonders erbittert tobte.Laut der Marktstudie wirkte sich der Preiskampf auf die durchschnittlichen Dämmstoffpreise wie folgt aus:Warengruppe Dämmstoffe: -2,2%Für heuer erwartet Andreas Kreutzer, Studienleiter bei KREUTZER FISCHER & PARTNER Consulting GmbH, eine Stabilisierung des Preises – vor allem bei Mineralwolle und Schaumstoffen. Einfluss darauf nehmen nicht nur der Markt, sondern auch die Herstellkosten. „Die Entwicklung ist schwer einzuschätzen, da diese sehr stark mit den Rohölpreisen zusammenhängt. Wir rechnen mit einem Rückgang von ca. 1% bei EPS und XPS, die anderen Dämmstoffe-Preise sollten stabil bleiben," so Kreutzer.