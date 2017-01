Branchentreff - 16.01.2017

BAU 2017 startet mit Ausstellerrekord

Insgesamt 2.120 Aussteller aus 45 Ländern nehmen in diesem Jahr von 16. bis 21. Januar in München an der Messe teil.

Die Messe BAU wird alle zwei Jahre veranstaltet. Foto: Messe München





Mit mehr als 60.000 Planern ist die BAU gemäß der Veranstalter außerdem die weltgrößte Fachmesse für Architekten und Ingenieure, das Angebot ist nach Baustoffen sowie nach Produkt- und Themenbereichen gegliedert. In diesem Jahr rechne man mit etwa 250.000 Besuchern, heißt es.



