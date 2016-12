Schlussphase - 22.12.2016

Endspurt für klare und einfache Bauregeln

In der zweiten Phase des „Dialogforum Bau“ können noch bis Ende Jänner 2017 die erarbeiteten Lösungsvorschläge für transparentere Regeln im Baubereich online diskutiert und beurteilt werden.

Das Online-Konsulationsverfahren ist bis 29. Jänner 2017 für alle Interessierten offen. Foto: pixabay.com

Grundlage für die bestehenden Vorschläge waren mehr als 250 eingebrachten Ideen von 118 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ausgearbeitet wurden die so „kondensierten“ Lösungen in neun Arbeitskreisen. Klar sei in allen Arbeitskreisen geworden, dass es eine neue Art und Weise der Zusammenschau aller Regeln zu einer Fragestellung braucht, heitß es in einer Aussendung. Als Beispiel wird die Errichtung einer Treppenanlage genannt, für die unter anderem Baurecht, Bautechnikverordnung, OIB-Richtlinien, Arbeitsstättenverordnung, Treppennormen und die Fachliteratur relevant sind.Eine Zusammenführung aller fachlich zusammenhängenden Standards unter Einbeziehung Europäischer und Internationaler Normen werde von den Arbeitskreisen als sinnvoll erachtet, heißt es weiter. Der Zwischenbericht des „Dialogforum Bau“, das von Austrian Standards und der Bundesinnung Bau ins Leben gerufen wurde , zeige vielseitigen Handlungsbedarf für Politik, für die unterschiedlichen Regelsetzer sowie beim Prozess zur Entwicklung von Standards. Eine Zusammenführung aller fachlich zusammenhängenden Standards unter Einbeziehung Europäischer und Internationaler Normen wird von den Arbeitskreisen als sinnvoll erachtet.Aufgabe müsse es sein, Expertenwissen besser zu verlinken und „in eine allgemein verständliche Sprache zu gießen, die branchenübergreifend von Facharbeitern und auch Managern verstanden wird“, sagt Elisabeth Stampfl-Blaha, Direktorin von Austrian Standards. Der Bericht zum Dialogforum Bau nennt als Ziel unter anderem auch einheitliche Formatierungen, damit „Kann“-, „Soll“- und „Muss“-Bestimmungen“ in allen Regelwerken einfach und klar erkenntlich sind. Da dem Gesetzgeber eine zentrale Rolle bei der Regelsetzung zukommt, sollen – so schlägt es der Zwischenbericht vor – wesentliche Fragen nach Abschluss des Dialogforum Bau Österreich an den Nationalrat herangetragen werden.